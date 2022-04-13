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基隆疫情升溫街友拚打追加劑 人安送愛心物資包
基隆疫情升溫，已經連續多日每天新增個案數都是二位數，昨天新增37例，除了市府呼籲民眾趕快打追加劑外，人安基金會基隆站也呼籲街友趕快出來打追加劑，只要出示小黃卡就能獲得一份愛心物資包，希望提高意願。
基隆市政府社會處指出，一般民眾打完可回家觀察2天，有發燒、副作用等立即就醫，家人可以照顧，但是街友居無定所，打完疫苗後無處可去，打了也怕有狀況，去年中疫情嚴重時，基隆市府為列冊30多名街友打完疫苗，還提供一項特別的服務，就是免費住防疫旅館3天，每天提供早中晚3次便當，讓街友每天看電視，確認每人接種完都沒事，才完成這項貼心的任務。
人安基金會站長周泉宥說，本土疫情持續升溫，接種疫苗可降低長者等高風險族群感染重症或死亡風險，為鼓勵寒士盡速接種疫苗，即日起施打疫苗，憑小黃卡就可獲得愛心物資包。
周泉宥表示，多數寒士、街友資訊封閉，不知道如何上網登記，以及不知何時、何地可以接種，因應目前疫情升溫，平安站加強宣導寒士施打疫苗及協助取得資訊，疫情升溫後已有不少人來詢問。
據人安基金會統計，目前基隆平安站安置個案第一劑施打率87.5%，第二劑75%、追加劑37.5%；領餐寒士第一劑施打率79%、第二劑53.5%、追加劑34.9%。為鼓勵施打疫苗，推出「你開打，人安相挺」方案，愛心物資包內有乾糧、泡麵等物資。
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