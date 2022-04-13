學者研究比較加熱菸與傳統紙菸 釋放有害物質結果出爐

自2020年開始，陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所教授劉宗榮和助理教授鄒瀚興，使用世界衛生組織規範的嚴謹實驗方法，對加熱菸氣霧與傳統紙菸煙霧的羰基化合物和菸草特有的亞硝胺，進行分析與比較。歷經一年半研究，研究團隊發現，加熱菸釋放出的八種羰基化合物（除了丁醛之外）的含量，比傳統紙菸減少約兩成至九成。加熱菸所釋放出的四種亞硝胺(NNN, NNK, NAT, NAB）的量比傳統紙菸減少約七成至九成。

紙菸燃燒會產生至少七千種化學物質，有近百種是有害物質和超過六十種致癌物，例如羰基類化合物和菸草特有的亞硝胺類化合物。加熱菸草產品利用加熱取代燃燒，在理論上，與傳統燃燒紙菸煙霧相較 ，加熱菸草後所產生的氣霧，是否有害化學物質能降低，我國目前並無相關研究。

陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所教授劉宗榮和助理教授鄒瀚興自2020年開始，使用世界衛生組織規範的嚴謹實驗方法，對加熱菸氣霧與傳統紙菸煙霧中的羰基化合物和菸草特有的亞硝胺，進行分析與比較。研究團隊組裝模擬抽菸的吸菸機，依循國際標準採樣方法收集加熱菸的氣霧、國際標準測試紙菸和市售紙菸煙霧樣本，最後再以質譜分析方法對羰基類及亞硝胺類化合物，進行定性與定量分析。

歷經一年半研究，研究團隊發現，加熱菸釋放出的八種羰基化合物（除了丁醛之外）的含量，比傳統紙菸減少約兩成至九成。加熱菸釋放出的四種亞硝胺的量比傳統紙菸減少約七成至九成，這是台灣第一個有關加熱菸與傳統紙菸有害物質的分析研究。

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