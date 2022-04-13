快訊

基輔今日無戰事：重返家園的和平瞬間

拜登首度稱 普亭對烏克蘭實施「種族滅絕」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中部以北明天變天！氣溫爆跌8度轉濕涼 一周天氣看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
吳德榮說，今西半部晴朗穩定，東半部有局部短暫降雨的機率；白天「暖如夏」、早晚涼，日夜溫差大。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
吳德榮說，今西半部晴朗穩定，東半部有局部短暫降雨的機率；白天「暖如夏」、早晚涼，日夜溫差大。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨台灣東側沿岸有較多低雲層，伴隨降水回波，東半部有局部降雨；金馬有濃霧。截至5：03各地區平地最低氣溫：北部（桃園大溪區）18.9度，中部（南投中寮鄉）19.3度，南部（台南後壁區）19.5度，東部（花蓮壽豐鄉）20.6度。

 

吳德榮說，今西半部晴朗穩定，東半部有局部短暫降雨的機率；白天「暖如夏」、早晚涼，日夜溫差大。各區平地氣溫：北部19至32度，中部19至32度，南部20至33度，東部21至32度。

 

吳德榮說，明晨鋒面抵達，中部以北轉有局部陣雨或雷雨、氣溫劇降，白天高溫由今日的32度，下降至明日的24度；下半天鋒面快速通過，降雨逐漸停歇；冷空氣南下，中部以北轉涼。

吳德榮說，周五到周六上午受東北風影響，迎風面雲量較多，桃園以北及東半部偶有局部短暫降雨的機率，北海岸、大台北山區降雨較明顯；背風面新竹以南晴朗穩定；北偏涼、南舒適，各地早晚微冷。

 

吳德榮說，周六下午起東北風減弱、水氣減少，北台轉多雲，東半部仍有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，下周日天氣好轉，各地晴朗穩定，午後中南部山區偶有零星降雨的機率；氣溫回升，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼。

吳德榮說，下周一微弱鋒面掠過，北部、東半部及中南部山區有局部短暫降雨的機率。下周二偏東風影響，天氣好轉，西晴東偶零星降雨。

吳德榮 桃園

延伸閱讀

高溫上看33度這裡短暫雨 吳德榮：輕颱馬勒卡將大迴轉

吳德榮：今年首颱馬勒卡估明天形成 一周天氣看這

4月颱最快今晚生成 吳德榮：預期大迴轉、直撲台機率低

冷氣團+水氣襲台低溫下探12度 吳德榮：好天氣等下周一

相關新聞

國旅退團潮 退款2原則公布

本土疫情升溫，確診病例遍地開花，不僅旅行社買氣減半，近期還出現兩、三成退團潮，但因多數旅客是因擔心疫情而取消行程，引發不...

蘇貞昌指台鐵有望分紅40個月 惹怒基層

蔡政府推動台鐵公司化，但工會反彈將在五一勞動節「依法休假」。行政院長蘇貞昌昨在立院答詢時承諾，公司化絕對保障台鐵員工一切...

健康主題館／清腸不徹底 大腸鏡檢查白忙

大腸癌及胃癌名列國內十大癌症，過去做大腸鏡檢查許多人容易「被退貨」，原因是未確實喝大腸清腸劑，導致大腸殘留糞便過多無法精...

冬衣先別收！明晚起氣溫溜滑梯 低溫下探18度感受涼意

這兩天天氣高溫炎熱，不過，冬衣先別收。中央氣象局指出，明天晚上鋒面接近，北部、東北部天氣轉涼，下周一前都會明顯感受涼意，...

中部以北明天變天！氣溫爆跌8度轉濕涼 一周天氣看這

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨台灣東側沿岸有較多低雲層，伴隨降水回波，東半...

「台北希望廣場」要搬家了！陳吉仲今舉行動土典禮

農民市集「台北希望廣場」要搬家了。聯合報去年10月報導「希望廣場」租約到期將另覓他處，今(13日)將舉行 「希望廣場3....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。