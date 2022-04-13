中部以北明天變天！氣溫爆跌8度轉濕涼 一周天氣看這

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨台灣東側沿岸有較多低雲層，伴隨降水回波，東半部有局部降雨；金馬有濃霧。截至5：03各地區平地最低氣溫：北部（桃園大溪區）18.9度，中部（南投中寮鄉）19.3度，南部（台南後壁區）19.5度，東部（花蓮壽豐鄉）20.6度。

吳德榮說，今西半部晴朗穩定，東半部有局部短暫降雨的機率；白天「暖如夏」、早晚涼，日夜溫差大。各區平地氣溫：北部19至32度，中部19至32度，南部20至33度，東部21至32度。

吳德榮說，明晨鋒面抵達，中部以北轉有局部陣雨或雷雨、氣溫劇降，白天高溫由今日的32度，下降至明日的24度；下半天鋒面快速通過，降雨逐漸停歇；冷空氣南下，中部以北轉涼。

吳德榮說，周五到周六上午受東北風影響，迎風面雲量較多，桃園以北及東半部偶有局部短暫降雨的機率，北海岸、大台北山區降雨較明顯；背風面新竹以南晴朗穩定；北偏涼、南舒適，各地早晚微冷。

吳德榮說，周六下午起東北風減弱、水氣減少，北台轉多雲，東半部仍有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，下周日天氣好轉，各地晴朗穩定，午後中南部山區偶有零星降雨的機率；氣溫回升，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼。

吳德榮說，下周一微弱鋒面掠過，北部、東半部及中南部山區有局部短暫降雨的機率。下周二偏東風影響，天氣好轉，西晴東偶零星降雨。