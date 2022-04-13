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「台北希望廣場」要搬家了！陳吉仲今舉行動土典禮
農民市集「台北希望廣場」要搬家了。聯合報去年10月報導「希望廣場」租約到期將另覓他處，今(13日)將舉行 「希望廣場3.0新建工程」動土典禮 ，農委會主委陳吉仲參與。
希望廣場一年可創造超過2億營業額，更曾創下140萬參觀人潮；每逢周休二日，全國各地農民會來擺攤，後續逐漸轉型推廣農產品。
民國90年時，為了替921重建區內7縣市的農業營造商機、帶來「希望」，農委會輔導農產品展售據點，開放給農民擺攤，藉由商業生機讓重建區的農民，逐漸走出921地震的陰霾，因此命名「希望廣場」。
「台北希望廣場」原本位於八德路，104年搬至林森北路與北平東路交叉路口，多年來消費習慣養成，這兩年因應疫情轉型電商，也會在周六固定直播，成為北台灣重要的農產品銷售據點。
由於現址要興建司法大樓，土地必須歸還給國有財產署，使用僅到今年6月30日，農委會需另外找一塊面積相當的場域安置，新場址座在台北市北平東路北側中央藝文公園內，距離現址200公尺處，占地5869平方公尺，面積與現址差不多，期限到就必須搬走；原先規劃新址預計中旬完工、8月啟用。
農委會農糧署表示，現有希望廣場是民國104 年6月底，獲國有財產署及台鐵局同意租用共4筆國有土地，共計5520平方公尺，租期自104年8月1日起到108年12月31 日止；但從105年5月20日起，土地移撥司法院，做為司法大樓用地，也因此，「台北希望廣場」的經營單位新北市農會，改向司法院承租經管土地，採取一年一租方式，司法大樓興建在即，租約到6月30日止。
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