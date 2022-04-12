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中醫師全聯會理事長柯富揚：使用中藥先經中醫師評估

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
中醫師公會全聯會理事長柯富揚（右一）指出，切勿聽信親朋好友介紹或託人購買中藥，無論使用中藥或含中藥的食品，一定要經過中醫師評估。 本報資料照片
中醫師公會全聯會理事長柯富揚（右一）指出，切勿聽信親朋好友介紹或託人購買中藥，無論使用中藥或含中藥的食品，一定要經過中醫師評估。 本報資料照片

消基會上午公布「中藥安全性含西藥及重金屬」檢測報告，中醫師公會全聯會理事長柯富揚指出，根據消基會2018年至2020年間，受理消費者委託檢驗中藥安全性的檢測結果統計，國內中醫醫療院所（中醫診所或醫院）的樣品，均未檢出西藥成分，重金屬檢測亦符合國家標準，民眾可以安心使用。

消基會表示，健保給付的中藥通常為GMP中藥廠製造的「中藥濃縮製劑」，安全性較佳，請民眾放心服用。

消基會強調，透過來路不明管道取得中藥，可能摻有西藥，容易造成不可測的風險，建議只要使用中藥，一定要經過中醫師診斷評估，並在中醫醫療院所取得中藥，對於生命健康才有保障。

柯富揚呼應消基會的報告結論，並提醒民眾，切勿聽信親朋好友介紹或託人購買中藥，無論使用中藥或含中藥的食品，一定要經過中醫師評估，並非每個人都適合使用每一種中藥，錯誤的使用不僅無法強身治病，還會造成身體傷害，無論調養身體是治療疾病而有使用中藥需求，請先找專業中醫師診斷把關，保障健康。

中藥 中醫 消基會

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