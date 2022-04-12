維持單一性伴侶很難 打疫苗始能有效避免感染HPV病毒

男女接種HPV疫苗已是趨勢，台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院院長黃立民表示，9至14歲是接種該疫苗的最佳時間點，可讓孩子擁有更佳的保護力，降低子宮頸癌、口咽癌、外陰癌、陰道癌、肛門癌等罹癌風險，並免除菜花威脅。

統計顯示，台灣口咽癌患者逐年增加，且以男性為主，醫界認為，與上消化道組織黏膜感染人類乳突病毒（HPV）有關，黃立民表示，傳統認為HPV與子宮頸癌、陰道癌、外陰癌等婦癌有關，但愈來愈多證據顯示，感染HPV，還將引發口咽癌、口腔癌、頭頸癌，以及肛門癌。

美國研究發現，在1999至2015年間，因HPV導致的男性口咽癌個案人數上升超過一倍，每10萬人男性個案數，已超越子宮頸癌患者，黃立民說，「台灣也是如此，頭頸癌新增個案同樣逐年增加。」

黃立民指出，在歐美國家，HPV被視為一種性傳染疾病，且感染途徑相當多元，不管男生女生都可能被感染，研究顯示，每個人一生中感染HPV機率高達八成四。

如何有效預防感染HPV？黃立民說，「性行為愈單純愈好」，維持單一性伴侶，不過，這對於許多年輕人來說，似乎有一定難度，何況自己擁有單一性伴侶，但難以掌握另一半是否也是如此忠貞。

「目前最有效的預防方式即是接種HPV疫苗。」黃立民表示，在尚未發生性行為之前接種疫苗，可以獲得較佳的保護力。世界衛生組織建議，9至14歲青少年接種HPV疫苗，藉此降低罹患菜花、子宮頸癌、肛門癌，以及口咽癌等機率，家長應及早做準備，當作是送給孩子的成年禮。

全球新冠疫情嚴峻，如只打兩劑疫苗，幾個月後保護力明顯變差，增加感染及重症、死亡風險。黃立民表示，與新冠疫苗相比，HPV疫苗效價濃度可以維持很久，甚至可長達十年以上的時間。

黃立民表示，衛福部國健署已提供公費接種HPV疫苗，所有國一女生均能免費接種兩劑，站在公衛角度，建議國中男生自費接種疫苗，在青少年時期完成疫苗接種，擁有更好的保護力，免於HPV相關疾病的侵害。