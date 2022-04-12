藥劑難下嚥大腸鏡檢查頻「退貨」 不到1年腺瘤變癌症

大腸癌及胃癌名列國內十大癌症，但做大腸鏡檢查時，民眾容易因為未確實喝大腸清除劑，導致大腸殘留過多糞便，無法精準判讀而被醫生「退貨」。就因為藥劑難下嚥，不少民眾喝到吐掛急診，產生陰影不敢再做大腸鏡，沒料原本一公分左右的腺瘤，過幾年竟惡化成癌症。

昕新智慧診所院長、新光醫院健康管理部主任朱光恩表示，大腸直腸癌於國內十大癌症死亡率排行居第3名，發生率則是第2名。以國際排名，台灣大腸癌發生率竟高居世界第一，每10萬人中有45.1人。尤其50歲以上的民眾，終身罹患大腸直腸癌機率為7%。

昕新智慧診所成立半年，完成3000例無痛腸胃鏡檢查，昨發表統計資料，當中740人檢查出有大腸瘜肉，檢出率為24.6%，大腸癌檢出率為1.9%。檢出大腸癌最年輕患者僅25歲，長有3顆瘜肉，本身有大腸癌家族史。

3000例健檢個案中，檢出28例癌症，其中大腸癌14例，當中有6例屬於原位癌（第〇期）。根據統計發現，大腸瘜肉好發有年輕化趨勢，小於50歲者有四分之一長有瘜肉，而男性發生瘜肉比例高於女性。

朱光恩指出，大腸腺瘤性瘜肉起初可能是良性，但時間一久腺瘤恐變腺癌，只要及早發現，一律建議切除。但要做大腸鏡檢查前，受檢民眾須嚥下口感不佳的清腸劑，常發生忘記喝、吞不下或喝到吐掛急診，只要沒把腸清乾淨，檢查醫師仍無法看清楚，都會被「退貨」改天再檢查。

朱光恩指出，大腸鏡檢查對民眾來說很辛苦，需要克服不適感，但又相當重要，即使只有一公分的腺瘤，無論管狀腺瘤、毛狀腺瘤都要切除，否則放著不理它，過5年、10年就會演變成腺癌，就像一顆「定時炸彈」，惡化只是時間問題。

國民健康署提供50歲至74歲民眾，每2年一次免費大腸癌篩檢，若糞便潛血檢查陽性者，需進一步做大腸鏡追蹤。朱光恩建議，民眾符合四種情況需做大腸鏡檢查，包括50歲以上、有大腸癌家族史、出現血便等症狀及不明原因貧血，達到早期發現、早期治療。

新光醫院副院長洪子仁表示，近日國內疫情再起，許多人因此不敢出門餐敘，並自我設限不敢行動。但現在台灣的疫情跟去年5月完全不同，去年台灣遭遇的是Alpha病毒，且國人沒有打疫苗；而現在，多數國人已打了2至3劑疫苗，已經有防護力，且現在台灣遭遇的是Omicron病毒，到目前為止，感染的人中，99.76%是無症狀或輕症。

洪子仁呼籲，民眾不要因為疫情而耽擱病情，防疫也要防癌，在後疫情時代的個人健檢策略，一般健檢項目可赴基層診所進行內視鏡、超音波等檢查，而電腦斷層掃描（CT）、正子斷層造影（PET）等需要重儀器的健康檢查，可前往醫學中心，進行健檢分流。