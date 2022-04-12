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唐氏症基金會、萊爾富再度攜手推「零錢捐勸募活動」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
唐氏症基金會與萊爾富今年再度攜手，自4月13日至7月12日推出「小小銅板．自立希望」零錢捐勸募活動，邀請藝人郭書瑤與唐寶寶們拍攝公益短片。圖／唐氏症基金會提供
唐氏症基金會與萊爾富今年再度攜手，自4月13日至7月12日推出「小小銅板．自立希望」零錢捐勸募活動，邀請藝人郭書瑤與唐寶寶們拍攝公益短片。圖／唐氏症基金會提供

唐氏症基金會與萊爾富今年再度攜手，自4月13日至7月12日推出「小小銅板．自立希望」零錢捐勸募活動，邀請藝人郭書瑤與唐寶寶們拍攝公益短片，呼籲大眾於活動期間前往全台萊爾富門市投入零錢，支持唐氏症及心智障礙者全生涯服務計畫。

郭書瑤提到，唐寶寶的成長過程中得面對許多考驗，尤其在拍攝現場親身感受寶寶們認真努力的表現，被他們堅強跟天真的模樣深深感動，也可以感受到他們對事情的專注，堅持做到完美。

根據萊爾富內部統計，2020年的零錢捐金額較2019年增加19%，2021年的零錢捐金額又較2020年增加19%，可見民眾的愛心不因疫情影響而減少。萊爾富長年與公益團體合作，透過全台門市零錢捐及發票捐的愛心募集，藉由一枚銅板或一張發票的力量，讓更多弱勢者獲得重視與幫助。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，面對近年大環境經濟不景氣及疫情衝擊，影響企業及社會大眾捐款意願，但是對於基金會而言，各項服務仍需持續，社會大眾的小額愛心捐款，相形重要。目前基金會有10間小型作業所，僅提供約200名唐寶寶、心智障礙者工作訓練的空間，顯示出量能仍不足；另一方面，如何給予唐寶寶、心智障礙者在小作所最好的學習環境，讓孩子培養自力更生能力，能與社會共融與社會接軌，及更多元的社區適應課程，都是急需挹注的部分，本次零錢捐將用於「唐氏症及心智障礙者全生涯服務計畫」，給予青年們更好的學習發展機會。

林正俠進一步指出，根據統計每年約有2,000多位唐寶寶與心智障礙者從特教學校及高職資源班畢業，但畢業後投入職場不到2成，唐氏症青年雖然較一般人在反應、動作上略顯遲緩，其實只要用對方式教導，他們不僅能擁有執行與完成工作的能力，而且工作穩定性極高，目前已有多位進入民間企業、便利商店、飯店等擔任清潔與基層工作的成功案例，因為工作得來不易，唐氏症與心智障礙青年都更加珍惜。

唐氏症基金會與萊爾富今年再度攜手，自4月13日至7月12日推出「小小銅板．自立希望」零錢捐勸募活動，藝人郭書瑤呼籲大眾踴躍響應。圖／唐氏症基金會
唐氏症基金會與萊爾富今年再度攜手，自4月13日至7月12日推出「小小銅板．自立希望」零錢捐勸募活動，藝人郭書瑤呼籲大眾踴躍響應。圖／唐氏症基金會

唐寶寶 唐氏症

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