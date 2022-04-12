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國內旅遊很快就玩膩了？ 網點出兩關鍵原因指只有這類行程值得

聯合新聞網 / 綜合報導
雖然台灣的景點有同質性高的問題，但部分網友認為台灣的自然景觀值得再訪。記者黃義書／攝影
雖然台灣的景點有同質性高的問題，但部分網友認為台灣的自然景觀值得再訪。記者黃義書／攝影

近年因疫情席捲全球，許多人會選擇在國內旅遊，但有網友在網路論壇上抱怨，認為台灣的觀光景點大同小異，沒多久就膩了，文章一出，眾網友也紛表認同，並點出原因。

有網友在PTT發文，表示除了某些自然景點值得再訪之外，許多地方的景點重複性很高，幾乎沒什麼特色，「吊橋、彩繪、玻璃，每個縣市都弄一個，老街現在也是一大堆，而且賣的東西也都差不多」，並問「國內旅遊是不是很快就膩了？」

貼文一出，許多網友皆認同原PO想法，點出同質性高的問題，「到底都是老街夜市，賣的都一樣」、「都是吃吃吃，夜市路邊攤」、「觀光工廠遍地開花」、「特產、紀念品、百貨美食等幾乎都1樣（一樣）」、「台灣老街很有特色，特色就是長成一樣」。

也有網友認為價格是勸退的原因，「是很貴，不是很膩」、「已經膩了住宿又很貴」、「根本超難玩，飯店日本兩倍價，路邊小吃店也不精緻可能還要被坑像是坑丁（墾丁），是你會選擇在國內玩嗎」、「台灣旅行就盤子在做的事」。

但也有網友為國內旅遊平反，「畢竟島就這麼大，別強求太多了」、「好玩的你還沒去過，例如中央山脈縱走」、「你一定沒上觀霧山莊看日出」、「山很美啊，看不膩，你可以去每個農場採水果，春天採草莓，夏天採橘子。墾丁也蠻美的啊，蘭嶼也可以潛水騎自行車環島也可以啊」。

墾丁 觀光工廠 夜市 日本

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