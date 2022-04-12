企業認養造林 友達揪嘉義林管處台南玉井植樹

執行企業認養造林植樹，農委會嘉義林管處處長張岱與友達光電董事長彭双浪等人，今天在台南玉井種下270棵相思樹及光蠟樹，以行動實踐對環境永續理念與承諾。

友達永續基金會為期十年的「Green Party手護臺灣綠色堡壘」行動邁入第三屆，今年首次認養嘉義林管處3.27公頃造林地，共7200多株林木，挹注經費供該處進行造林地新植及刈草、除蔓等撫育工作，今在玉井區土砂捍止保安林植樹活動，彭双浪率領70餘位員工，種下270棵台灣原生且為碳吸存能力前二名的相思樹及光蠟樹。

彭双浪表示，面對極端氣候，友達不僅將「淨零碳排」納入營運目標，塑造永續文化，參與企業認養造林，代表企業一步步以行動實踐對環境永續理念與承諾，希望邁向世界頂尖綠色企業。

張岱表示，2050年淨零碳排成為顯學，企業紛紛投入認養造林行列，林務局長年新植及撫育造林工作，並導入FSC國際森林驗證制度，強調良好負責任森林經營管理，林務局也對於企業認養造林積極研擬碳匯憑證制度，希望對企業營運有所助益，歡迎有意願參與認養造林者上該處官網/林務工作/捐款認養植護樹網頁(https://chiayi.forest.gov.tw/0000540)查詢。