快訊

楠梓產業園區環評過關 高市府：台積電6月可望建廠

慶祝建交30年竟送以色列政府「竊聽器保溫杯」？陸使館回應

企業認養造林 友達揪嘉義林管處台南玉井植樹

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
農委會嘉義林管處處長張岱（右）與友達光電董事長彭双浪（左）等人，今天在台南玉井種下270棵相思樹及光蠟樹。圖 ／嘉義林管處提供
農委會嘉義林管處處長張岱（右）與友達光電董事長彭双浪（左）等人，今天在台南玉井種下270棵相思樹及光蠟樹。圖 ／嘉義林管處提供

執行企業認養造林植樹，農委會嘉義林管處處長張岱與友達光電董事長彭双浪等人，今天在台南玉井種下270棵相思樹及光蠟樹，以行動實踐對環境永續理念與承諾。

友達永續基金會為期十年的「Green Party手護臺灣綠色堡壘」行動邁入第三屆，今年首次認養嘉義林管處3.27公頃造林地，共7200多株林木，挹注經費供該處進行造林地新植及刈草、除蔓等撫育工作，今在玉井區土砂捍止保安林植樹活動，彭双浪率領70餘位員工，種下270棵台灣原生且為碳吸存能力前二名的相思樹及光蠟樹。

彭双浪表示，面對極端氣候，友達不僅將「淨零碳排」納入營運目標，塑造永續文化，參與企業認養造林，代表企業一步步以行動實踐對環境永續理念與承諾，希望邁向世界頂尖綠色企業。

張岱表示，2050年淨零碳排成為顯學，企業紛紛投入認養造林行列，林務局長年新植及撫育造林工作，並導入FSC國際森林驗證制度，強調良好負責任森林經營管理，林務局也對於企業認養造林積極研擬碳匯憑證制度，希望對企業營運有所助益，歡迎有意願參與認養造林者上該處官網/林務工作/捐款認養植護樹網頁(https://chiayi.forest.gov.tw/0000540)查詢。

認養 嘉義

延伸閱讀

友達3月營收增9% 彩晶增17%

PC砍單潮 零組件廠難逃衝擊

臺中市經濟看好 投資3年來破兆元

友達公布股利跟風減資 網友幻想破滅「今晚先知啥走勢」

相關新聞

冬衣先別收！明晚起氣溫溜滑梯 低溫下探18度感受涼意

這兩天天氣高溫炎熱，不過，冬衣先別收。中央氣象局指出，明天晚上鋒面接近，北部、東北部天氣轉涼，下周一前都會明顯感受涼意，...

離譜！為失能榮民洗澡拍照當員工績效 立委喊停

退輔會推動「站起來，走出去」，鼓勵家屬及行政職員了解榮民長者健康狀況，及體會照服員的辛勞，原本立意良善，卻有榮家以「洗澡...

四款抗乳、腸癌藥及抗黴藥危及生命 國內禁用這族群

食藥署今日公布含fluorouracil的三款化療抗癌用藥及一款抗黴菌用藥，不得使用於缺乏DPD酵素的病人，否則將導致血...

燒開水要不要開排油煙機？你所不知的室內毒氣

「只是燒開水，開排油煙機太吵了，不用開啦！」 「煎個蛋而已，5分鐘不用開排油煙機啦！」

致力縮短城鄉醫療差距 北榮院長首度親赴花蓮示範手術

根據衛福部2020年統計，北北基地區將近7000多家醫療院所，花蓮卻只有284家。為了縮短城鄉醫療差距，台北榮總院長陳威...

酒店小姐Line群組「篩了沒」成問候語 只求順利復工

全台各縣市本土確診案例大爆發，其中不少個案是從娛樂場所群聚衍生。八大行業為何疫情破口多？業者表示，酒店、阿公店、有女陪侍的KTV、小吃店防疫真的難上加難！尤其有些陪酒小姐是跑單幫，並非店家雇請的，容易形成防疫漏洞。帶著酒意續攤的客人若不願出示小黃卡，店家怕趕跑客人，只能睜一眼閉一眼；沒打3劑的熟客，還會拜託酒店幹部：「臨檢的來，先幫忙『避一下』」，業者只能苦笑，以求和氣生財。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。