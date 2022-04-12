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致力縮短城鄉醫療差距 北榮院長首度親赴花蓮示範手術

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
台北榮總院長陳威明院長（左二）今前往花蓮，示範「微創人工膝關節置換手術」與玉里分院醫療團隊合影。圖／台北榮總提供
台北榮總院長陳威明院長（左二）今前往花蓮，示範「微創人工膝關節置換手術」與玉里分院醫療團隊合影。圖／台北榮總提供

根據衛福部2020年統計，北北基地區將近7000多家醫療院所，花蓮卻只有284家。為了縮短城鄉醫療差距，台北榮總院長陳威明今前往花蓮，親自示範「微創人工膝關節置換手術」，玉里、台東、鳳林分院的骨科醫師都到現場學習，期望未來幫助花蓮居民不需舟車勞頓到台北，也能享有醫學中心的技術和醫療服務。

陳威明為台灣骨腫瘤及微創人工關節置換手術權威，行醫30年已完成超過3萬例手術，他今天親赴花蓮主持榮總玉里分院新任院長胡宗明的就職布達典禮，並於會後示範微創人工膝關節置換手術，這是首度有台北榮總院長親自至玉里分院施行手術。

這次幸運接受骨科權威執刀的83歲林老先生，深受左腿退化性膝關節炎所苦。對於自己不需北上就能由總院長執刀，當地又有玉里分院醫療團隊細心照護，林老先生表達由衷誠摯感謝。

陳威明曾在花蓮鳳林分院服務兩年，偏鄉醫療資源不足，面臨的限制與挑戰，他都相當了解，也因此更尊敬偏鄉醫師，也希望加強總院與分院的人才技術交流，縮短城鄉醫療差距。陳威明鼓勵年輕醫師有機會能下鄉服務，體察偏鄉醫療困境，可以學到不同的經驗和人生體會。

新任榮總玉里分院院長胡宗明自國防醫學院畢業，取得慈濟大學醫學科學研究所博士，歷經精神科主治醫師、老人精神科主任、精神部主任、副院長等，曾任東區醫療區域輔導與醫療資源整合計畫推動小組委員、精神病人長期照顧示範計畫推動小組委員、社團法人台灣社會與社區精神醫學會無給職理事、健保署政策專業諮詢專家等。胡宗明推動精神科專業領域貢獻卓著，109年以玉里分院職能治療社區職業復健「治療性社區玉里模式」，榮獲國家品質標章認證（SNQ）。

手術 花蓮 榮總

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