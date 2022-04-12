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洗衣機內部有鳥屎消毒就好？ 網提兩解決途徑治本

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發文詢問洗衣機遭鴿子破壞如何解決。示意圖／Ingimage
有網友發文詢問洗衣機遭鴿子破壞如何解決。示意圖／Ingimage

都市的鴿子逐漸成為公害，不僅出現滿地鴿糞情況，連民眾的洗衣機也可能遭殃，有網友在PTT發文，表示自家的洗衣機出現鴿子的糞便，怎麼清也清不乾淨，擔心影響小孩健康，詢問眾網友該如何解決。

一名網友發文表示，自己平時會打開洗衣機蓋子以保乾燥，沒想到卻遇到鴿子在洗衣槽裡面排便的問題。雖然已經清理一部分，但有些排泄物還是卡在內，原PO也擔心有些會滲到機器裡面，影響小孩健康，「鴿子大便很毒，有禽流感腦炎疑慮」。

原PO指出，目前洗衣機已經用了約13年，並表示自己想到了用漂白水清潔、花1500元請人清潔或是花費約18000元購買新的洗衣機，此三種解決方式，詢問哪種方法好。

對此，許多網友認為洗衣機用13年夠久了，「13年真的好久！我家平均8年換一台」、「隱球菌你估狗（Google）一下，全家人的健康加上已經用了13年，你就換一台吧」、「如果平常沒有清洗洗衣機的習慣，用了13年裡面肯定超髒」、「拜託換新的，不要省小錢花大錢，你會後悔」。

另有網友認為不只要換洗衣機，「鴿子很難驅離，這問題比較需要解決喔，不然新的還是會被攻擊」、「應該要裝個紗窗吧」、「先確定鴿子哪來的然後確保不會再被拉屎後換新的」、「買新的，然後順便花錢把後陽台全面換成遮陽罩氣密窗」，有網友則建議可採用某一款式的洗衣機，「鴿子還是會一直來的話，換新滾筒的鴿子比較不會跑進去」、「要選滾筒，不然之後只會有源源不絕的鳥屎讓你抓狂」。

禽流感

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