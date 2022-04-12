6歲童遭黃金獵犬咬傷耳朵 醫師：臉部血管多可縫合

新北市新店區一名6歲小男童，昨天下午在家跟愛犬嬉戲，不料平時溫馴的黃金獵犬突然咬人，男童的右耳和臉部遭咬傷，當場出血，他爸爸見狀，緊急開車載兒子去新店耕莘醫院救治，所幸經緊急縫合後無大礙，他家屬感謝不已。

處理手術的整型外科李秉侖醫師表示，當時男童不斷哭泣，耳朵被咬傷不只疼痛不適，且有很大的心理恐懼，為了舒緩男童情緒，當下播放他喜愛的「波力救援小英雄」主題曲協助放鬆，博取患者信任後，30分鐘順利完成縫合手術。

李醫師表示，倘若遇到動物咬傷，第一時間要儘速到急診處置傷口，因為動物的牙齒與口水充滿非常多細菌及髒污，清創後其實不建議縫合，避免造成傷口的感染。

不過針對此案，李醫師解釋，因為臉部的血管較多，血液循環豐沛，且有美觀的問題，倘若傷口不嚴重，可以視情況進行美容整型縫合。