居隔無法出團 品保協會：業者應退費

疫情衍生旅客、旅行團的退費糾紛！品保協會理事長許禓哲12日表示，退費主要分為兩種狀況，第一、「責任不可歸雙方」，如民眾被列為居隔，而無法參加旅遊團，業者須退還款項給旅客；第二、「旅客自行解約」，民眾則須依照出發日長短按比例賠償，品保協會發言人李奇嶽補充說，民眾被列為「自主健康管理」，屬於第二種狀況。

自行解約要賠錢

本土疫情升溫，民眾因此不想冒著風險出遊、或者因為被匡列居家隔離而無法如期出團，延伸許多旅團退費糾紛。品保協會秘書長吳美惠指出，相關旅遊退費糾紛的詢問電話，現在1天都會接到40到50通。但她指出，旅客想取消退費，就一定會產生額外費用，因為包含飯店、機位等都有可能遇到無法退費的狀況。

許禓哲則表示，現在主要分為兩種狀況，第一、如果旅客依照防疫法令需要居家隔離，或配合地方政府規定而取消校外教學活動，導致無法依約出發時，則遵循《國內旅遊定型化契約》第13條辦理，規定業者除了已代繳行政規費等費用後，須將其他餘款退還旅客。

第二、旅客因為個人因素而自行解約《國內旅遊定型化契約》第12條規定，旅客除依照旅行業者提供的收據繳交行政規費外，並應該依解約日距離出發日的長短，按比例賠償旅行業損失。李奇嶽補充說，民眾因為被列管自主健康管理而要取消旅遊規定，仍算是「自行解約」的範疇，仍應賠償業者損失。

隔離重傷國際旅遊

李奇嶽以旅行團取消為例說，通常真正接到居家隔離通知的只有一、兩個人，但卻是整團的人都要取消，曾有一個八人的家庭旅行團，只因為一人收到政府自主健康管理的通知，整個行程就告吹，「不僅飯店也是苦主，業者也是苦主」。

此外，針對國內外觀光狀況，衛福部長陳時中已坦言今年要「入境都不隔離」有點困難，對此李奇嶽強調，無論隔離期降到幾天，只要有隔離期，就會影響國際旅遊的意願。不僅國外旅客更想選擇無須隔離的其他亞洲國家，台灣旅客在出國旅遊後，但回國依舊需要隔離的話，「也不會有人想出去」。

許禓哲呼籲，目前因為國境未開，國內旅遊狀況較興盛，希望飯店業、航空公司能一起共體時艱，面對退費時，立場「不要那麼硬」，否則將落得消費者、旅行社與相關產業三輸的下場。

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