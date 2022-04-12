快訊

台中今+26例公布4頁足跡 男歌迷北上聽阿妹演唱會染疫

股價一度探至552元…台積電到底跌完沒？法人這麼說

居隔無法出團 品保協會：業者應退費

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
品保協會發言人李奇嶽12日說，列為「自主健康管理」屬於「旅客自行解約」的狀況，民眾需要賠償業者損失費用。（Photo by 簡嘉佑／台北報導）
品保協會發言人李奇嶽12日說，列為「自主健康管理」屬於「旅客自行解約」的狀況，民眾需要賠償業者損失費用。（Photo by 簡嘉佑／台北報導）

疫情衍生旅客、旅行團的退費糾紛！品保協會理事長許禓哲12日表示，退費主要分為兩種狀況，第一、「責任不可歸雙方」，如民眾被列為居隔，而無法參加旅遊團，業者須退還款項給旅客；第二、「旅客自行解約」，民眾則須依照出發日長短按比例賠償，品保協會發言人李奇嶽補充說，民眾被列為「自主健康管理」，屬於第二種狀況。

自行解約要賠錢

本土疫情升溫，民眾因此不想冒著風險出遊、或者因為被匡列居家隔離而無法如期出團，延伸許多旅團退費糾紛。品保協會秘書長吳美惠指出，相關旅遊退費糾紛的詢問電話，現在1天都會接到40到50通。但她指出，旅客想取消退費，就一定會產生額外費用，因為包含飯店、機位等都有可能遇到無法退費的狀況。

許禓哲則表示，現在主要分為兩種狀況，第一、如果旅客依照防疫法令需要居家隔離，或配合地方政府規定而取消校外教學活動，導致無法依約出發時，則遵循《國內旅遊定型化契約》第13條辦理，規定業者除了已代繳行政規費等費用後，須將其他餘款退還旅客。

第二、旅客因為個人因素而自行解約《國內旅遊定型化契約》第12條規定，旅客除依照旅行業者提供的收據繳交行政規費外，並應該依解約日距離出發日的長短，按比例賠償旅行業損失。李奇嶽補充說，民眾因為被列管自主健康管理而要取消旅遊規定，仍算是「自行解約」的範疇，仍應賠償業者損失。

隔離重傷國際旅遊

李奇嶽以旅行團取消為例說，通常真正接到居家隔離通知的只有一、兩個人，但卻是整團的人都要取消，曾有一個八人的家庭旅行團，只因為一人收到政府自主健康管理的通知，整個行程就告吹，「不僅飯店也是苦主，業者也是苦主」。

此外，針對國內外觀光狀況，衛福部長陳時中已坦言今年要「入境都不隔離」有點困難，對此李奇嶽強調，無論隔離期降到幾天，只要有隔離期，就會影響國際旅遊的意願。不僅國外旅客更想選擇無須隔離的其他亞洲國家，台灣旅客在出國旅遊後，但回國依舊需要隔離的話，「也不會有人想出去」。

許禓哲呼籲，目前因為國境未開，國內旅遊狀況較興盛，希望飯店業、航空公司能一起共體時艱，面對退費時，立場「不要那麼硬」，否則將落得消費者、旅行社與相關產業三輸的下場。

【更多精采內容，詳見

居家隔離 旅行團

延伸閱讀

疫情燒退團潮…五月申訴恐增 品保公布旅行團退費原則

胖就該被歧視？ 立法改變社會偏見

跨黨立委拚外交 成立戰略共識會

22歲男誤入老人旅行團 3招融入真好玩：大叔送飛吻、大媽約相親

相關新聞

冬衣先別收！明晚起氣溫溜滑梯 低溫下探18度感受涼意

這兩天天氣高溫炎熱，不過，冬衣先別收。中央氣象局指出，明天晚上鋒面接近，北部、東北部天氣轉涼，下周一前都會明顯感受涼意，...

離譜！為失能榮民洗澡拍照當員工績效 立委喊停

退輔會推動「站起來，走出去」，鼓勵家屬及行政職員了解榮民長者健康狀況，及體會照服員的辛勞，原本立意良善，卻有榮家以「洗澡...

四款抗乳、腸癌藥及抗黴藥危及生命 國內禁用這族群

食藥署今日公布含fluorouracil的三款化療抗癌用藥及一款抗黴菌用藥，不得使用於缺乏DPD酵素的病人，否則將導致血...

燒開水要不要開排油煙機？你所不知的室內毒氣

「只是燒開水，開排油煙機太吵了，不用開啦！」 「煎個蛋而已，5分鐘不用開排油煙機啦！」

酒店小姐Line群組「篩了沒」成問候語 只求順利復工

全台各縣市本土確診案例大爆發，其中不少個案是從娛樂場所群聚衍生。八大行業為何疫情破口多？業者表示，酒店、阿公店、有女陪侍的KTV、小吃店防疫真的難上加難！尤其有些陪酒小姐是跑單幫，並非店家雇請的，容易形成防疫漏洞。帶著酒意續攤的客人若不願出示小黃卡，店家怕趕跑客人，只能睜一眼閉一眼；沒打3劑的熟客，還會拜託酒店幹部：「臨檢的來，先幫忙『避一下』」，業者只能苦笑，以求和氣生財。

影／他左手掌被甘蔗機「吃了」 台大醫院搶救重接

雲林60歲張姓男子1月參與製糖工作時，左手套因不慎捲入甘蔗機，使力卻拔不出來，連帶左手掌骨斷指，被機器攪拌撕脫重傷，經同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。