彰化某醫院傳醫護確診 衛生局證實展開清消採檢
彰化今天傳出有一家醫院的醫護員確診新冠肺炎，對此衛生局長葉彥伯在今天縣府防疫說明記者會證實，上午確實接獲一家醫院出現醫護確診，針對院內感染個案展開全面處理。
葉彥伯說，醫院門診會暫停，住院與相關部門只出不進，全部員工也依風險分層做採檢，從今天早上開始包括醫護和非醫護、清潔工等都會採檢，對感染情況做全面掌握，之後也會針對門診清潔消毒。
葉彥伯也表示，因急診和洗腎空間較為特別，為維持民眾服務的完整性，採檢之後也會每天清消採檢，確保區域乾淨，等今天疫調處理告一段落會再對外說明。
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