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急性腸胃炎數字飆 醫：肥皂洗手效果完勝乾洗手

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
永康奇美醫學中心胃腸肝膽科主治醫師陳建安。圖 ／奇美醫學中心提供
永康奇美醫學中心胃腸肝膽科主治醫師陳建安。圖 ／奇美醫學中心提供

近年來國人落實防疫觀念大增，不少人選用利用酒精乾洗手消毒，然醫師觀察發現，急性腸胃炎未見減緩，建議民眾盡量以肥皂洗手，以強化防護力。

永康奇美醫學中心胃腸肝膽科主治醫師陳建安今天分享就醫個案，95歲南市陳姓阿嬤，日前因腹瀉5天不止並伴隨發燒及腹部絞痛緊急送醫，經糞便檢驗及培養檢查後，發現是輪狀病毒及沙門氏菌感染急性腸胃炎，經透過住院矯正脫水及抗生素治療，目前已恢復返家。

陳建安說，根據衛福部疾病管制署統計，今年2月國內出現單周急性腸胃炎就診累計達11萬人次，而疫情改變民眾就醫習慣，民眾小病至醫學中心掛急診就醫人次明顯減少，但急性腸胃炎未有明顯減緩，奇美醫學中心統計，今年2月因急性腸胃炎急診就醫達572人次，3月也有高達528人次。

經問診發現研判，除與冬季好發急性病毒性腸胃炎外，恐與民眾只使用酒精乾洗手，而疏於用肥皂「濕」洗手的習慣有關。他說，多數急性腸胃炎是病毒感染，沒有特效藥，治療原則以防止脫水和電解質流失。

陳建安提醒，民眾切勿自行購買成藥而延誤治療，而照顧諾羅及輪狀病毒性腸胃炎病人，酒精乾洗手效果不佳，應該用肥皂和自來水徹底洗手，才能達到預防效果。

急性腸胃炎未見減緩，醫師建議民眾盡量以肥皂洗手取代乾洗手強化防護力。</p><!--5--><p> 圖 ／奇美醫學中心提供
急性腸胃炎未見減緩，醫師建議民眾盡量以肥皂洗手取代乾洗手強化防護力。

圖 ／奇美醫學中心提供

酒精

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