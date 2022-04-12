冬衣先別收！明晚起氣溫溜滑梯 低溫下探18度感受涼意

這兩天天氣高溫炎熱，不過，冬衣先別收。中央氣象局指出，明天晚上鋒面接近，北部、東北部天氣轉涼，下周一前都會明顯感受涼意，北台灣高溫僅約18到22度、中南部高溫也略降至28度。

今天北台灣還有28度、南部30度以上的高溫，天氣熱呼呼，不過明天晚間開始，氣溫就要溜滑梯，感受明顯涼意。

中央氣象局表示，明晚鋒面逐漸接近，受鋒面通過及東北季風增強影響，明天晚間起北部及東北部天氣轉涼，北部及東北部高溫下降明顯，高溫僅約22度，其他地方高溫也略降。

周五至下周一持續受東北季風影響，北部及東北部天氣仍偏涼；周五、周六水氣較多，風力亦增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，氣溫會再降，高溫約21至22度、低溫18、19度，中南部22至25度，為多雲到晴的天氣，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

氣象局指出，下周日、下周一水氣減少，各地大多為多雲到晴，剩基隆北海岸、東半部地區有零星短暫雨。北台灣22、21度、中南部20至27度，留意早晚溫差。