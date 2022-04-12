機車車禍易斷多根肋骨 健保5月起給付高價肋骨固定器

根據交通部統計，2020年發生了19.9萬件機車事故，造成28.8萬人受傷，胸部受創是常見結果之一，數條肋骨可能同時斷成三截。在過去，若傷患無法自費負擔肋骨專用的固定器，醫師只能用效果不彰的克難方式固定，病人可能面臨呼吸困難、用呼吸器、住院多時等嚴重後果。健保署今宣布，5月1日起將這類醫材納入給付，初估每年510人受惠，病人最高可省下20.6萬元。

台大醫院胸腔外科主任徐紹勛表示，肋骨骨折常見於機車車禍，如果只斷一根肋骨，基本上只會疼痛，但不會影響肺功能。但若衝擊力道較大或本身骨質較差，有三、四根肋骨都有雙側斷點，多根肋骨斷成三截時，骨頭只與皮膚相連，形成「連枷胸」。這類創傷絕大多數來自機車車禍，高處墜落、運動傷害也會發生。

徐紹勛表示，連枷胸的病患會非常疼痛，也會呼吸困難。呼吸又快又淺、不敢咳嗽，病人很容易出現呼吸相關的併發症，住院天數也比較長，很多病人會多合併呼吸衰竭，且不易脫離呼吸器。要治療連枷胸，首選是專門用於固定肋骨的固定系統，它有特殊弧度，醫師能用很短的手術時間，就能將斷掉的肋骨對好、鎖緊，術後病人疼痛大減，呼吸趨於正常，很快就能出院。

徐紹勛表示，這項醫材獲得健保給付前，如果病人無法自費使用這項醫材，醫師只能用傳統的骨板或鐵絲纏繞等方式去固定，不但手術難度高、時間長，效果也不好。

這次健保署與台灣胸腔及心臟血管外科學會、台灣胸腔外科醫學會、中華民國骨科醫學會及台灣外傷醫學會共同研商，根據根據醫療科技評估(Health technology assessment )報告，確定使用此醫療器材可可顯著減少呼吸器使用天數、整體及加護病房住院天數、肺炎發生率及氣切處置使用率。英國早在2010年就發布治療指引，認可其具備正面療效，又沒有嚴重安全顧慮。

健保署今年年1月召開「全民健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議（特材部分）」討論通過給付每位連枷胸病患最多3個骨板、18支骨釘為限，每位病人最高給付206,253點，估計健保一年投入1.052億點預算支應，約有510名病患受惠。