2022台北國際禮品文具暨文創展　簡約生活玩轉美學趣味

2022台北國際禮品文具暨文創展將於台北世貿一館舉辦!4/21-4/24為期四天,展期間舉辦各式活動,一同齊聚世貿一館大玩DIY手作課程、闖關活動、拍照打卡拿好禮!

Dreams take off!夢想起飛,生活由你創造!

本展將展出六大展區:一般禮品、文具及辦公用品、印刷暨包裝設計、創意設計及品牌授權、家用品及香氛美容、文創新秀,集結禮品、文具、家用品等多元商品全方位打造全新舞台,營造清新生活體驗,創造玩轉美學趣味。以下特色工藝品、設計品、時髦生活良品,看展前搶先預習。

生活只要簡單,感動需要真實 Simple Life, Real Sensation

圖/台北國際禮品文具暨文創展 提供

不鏽鋼摺疊溜搭碗榮獲2021台灣文博會文創精品獎,採用堅固耐用不鏽鋼,輕巧摺疊好攜帶好清潔,摺收起來只有3cm厚度,節省外出包包空間,1000mL大容量,麥當勞全餐也裝得下。

圖/台北國際禮品文具暨文創展 提供

TAMAGO單人手沖咖啡品味組榮獲台灣金點設計獎,結合簡約設計、優質實木,打造出歷久不衰的時尚美學。手沖壺中的水量經過計算,恰好能沖煮出一杯雙層玻璃杯的咖啡。輕巧手沖壺內附溫度計、水位線,加上精巧壺嘴適用各式手沖技法,咖啡新手、老手皆適合使用。

我有 我的味道 / I am my own way

圖/台北國際禮品文具暨文創展 提供

SLL滋潤型固體香水-關鍵字迷你小書系列全新香膏配方,更容易塗抹開來、香味飽滿與持久;滋潤度提升,更適合作為指緣油、髮尾末梢抹香等多元使用。全新迷你小書的包裝設計,可愛時尚更環保;香膏取出後,完整的外盒可反覆作為置物收納使用。

圖/台北國際禮品文具暨文創展 提供

SLL香氛身體乳富含玻尿酸、維生素原B5、乳油木果脂,好吸收、提供肌膚滋潤與保濕,但絲毫沒有黏膩感。同樣採用萃取自中藥”厚朴”之活性成分製成的天然防腐系統,讓愛香氛的朋友安心地每天大面積塗抹使用。全新便利按壓式的瓶器設計,單手即可取用,小手女孩一樣使用順暢。

Bone 蹦!出微笑好設計 精彩你的生活

精油香氛磁扣精油香氛磁扣可磁吸在口罩、領口、包袋夾層旋蓋設計方便添加精油、香水;內附24片可替換棉片,可隨心改變精油使用。

圖/台北國際禮品文具暨文創展 提供

環保杯綁可收折方便隨身攜帶,彈力設計適用冷、熱外帶杯;適用杯口直徑7-10cm,寬口杯型需有杯緣,吸管環設計方便攜帶,環保矽膠材質耐污,可水洗

<活動時間>4/21(四)-4/24(日) 台北世貿一館 9:30-17:30

<入場方式>*專業買主憑QRCODE免費入場。*一般民眾購票入場(新台幣100元)*4月24日開放12歲以下兒童免費入場

詳情請上台北國際禮品暨文具展FBhttps://www.facebook.com/giftionery/觀看。