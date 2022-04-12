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離譜！為失能榮民洗澡拍照當員工績效 立委喊停

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
榮民之家發生行政人員幫失能榮民洗澡，還拍照記錄，立委馬文君要求退輔會停止並改善。圖／馬文君提供
榮民之家發生行政人員幫失能榮民洗澡，還拍照記錄，立委馬文君要求退輔會停止並改善。圖／馬文君提供

退輔會推動「站起來，走出去」，鼓勵家屬及行政職員了解榮民長者健康狀況，及體會照服員的辛勞，原本立意良善，卻有榮家以「洗澡體驗營」為由，要求內勤行政職員排班替榮民盥洗，立委馬文君批評，這等於變相強迫職員幫人洗澡，既不專業也沒考慮失能長者感受。

馬文君說，榮民之家強迫行政人員排班替榮民長者盥洗，但是行政人員沒有受過照服員訓練，洗澡過程如果行動不便的榮民長者受傷該怎麼辦？職員替陌生長輩洗私密處，並不適當；榮家還把「洗澡體驗營」當成教學樣本，要求拍照當成績效呈報，即便是失能長者，退輔會有無考慮到榮民伯伯本身的感受，對榮民長者沒有同理心對待。

她說，退輔會的出發點是好意，但是方法用錯了，馬文君反映「洗澡體驗營」後，退輔會決定立刻停止行政職員幫榮民長者盥洗、拍照。

馬文君說，這些長者只是失能，並沒有失智，被人洗澡、拍照，雖然不能表達，但內心想必也相當難受。每個人都會變老，可能都有失能的一天，照顧這些長輩必須更專業，更要有同理心，尊重他們的感受，退輔會能及時修正錯誤，值得肯定。她也希望衛福部針對老人照顧制訂相關規範，讓長照甚至醫療機構，落實人本照護，給老人家專業、尊嚴的照護。

榮民 退輔會 馬文君

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