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台鐵公司化40個月年終？洪孟楷：蘇貞昌說謊成性
台鐵公司化引發台鐵工會反彈，行政院長蘇貞昌今在立院承諾，公司化絕對保障台鐵員工一切薪資福利，並稱以後台鐵公司若賺錢，還可像陽明海運一樣年終分紅40個月。國民黨立委洪孟楷轟蘇，是騙人外行？還是說謊成性？
洪孟楷表示，現在台鐵實質負債1600多億，未來光償還可能就遙遙無期，還有獲利分紅的機會？且跟台鐵同性質的陸地大眾運輸的高鐵，過去也僅兩個月年終獎金，今年甚至受到疫情衝擊減少，台鐵能有40個月年終？
洪孟楷說，台鐵推動公司化遭質疑，政府應開誠布公地把所有資訊好好跟員工溝通，而不是用話術、拐騙方式；推動公司化過程如此粗燥，到底在急什麼？蘇別每次只想「頭過身就過」。
洪孟楷也提到，將來台鐵跟高鐵的關係，能否齊頭並進、良性競爭？還是像現在一樣處處被限制，都關乎到公司營運，政府不說清楚，當然更無法保證後續的發展。
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