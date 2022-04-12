疫情燒退團潮…五月申訴恐增 品保公布旅行團退費原則

國內疫情升溫，確診病例遍地開花，北北基桃更被指揮中心視為高風險區域，隨著疫情持續延燒，也引發旅行程相關解約退費問題，造成旅行業及消費者的損失，為方便旅行業及旅客了解旅遊契約處理原則，品保協會今主動召開記者會，說明旅行團相關退費原則。

品保協會理事長表示，若是旅客依防疫法令須居家隔離，或為配合縣市政府防疫規定而取消校外教學等活動，致無法依約出發時，因屬不可歸責旅客及旅行業雙方之事由。

許禓哲表示，故旅行業應依國內旅遊定型化契約應記載事項第14點(國內旅遊定型化契約第13條)規定，提出已代繳之行政規費或履行本契約已支付之全部必要費用之單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。

不過許禓哲也說，如果不是上述情形，而是旅客因個人考量而有取消行程需求，則依據上述應記載事項第13點(國內旅遊定型化契約第12條)規定，旅客除依旅行業提供之收據繳交行政規費外，並應依解約日距離出發日之長短按比例賠償旅行業損失。另建議旅客可與業者磋商延期或其他替代方案，減少損失。

實際上，近期受到疫情影響，旅行社買氣少了一半，也出現退團潮，大概少了2、3成左右，品保協會接獲的申訴、詢問電話也比疫情前多了三倍左右。品保協會表示，最近一直接到旅客退費的詢問電話，大概一天會接到4、50通，其癥結點就在於，旅客純粹基於擔心疫情考量想要退費，但不管怎麼樣，取消還是會產生一些費用，例如機票、飯店住宿等，此時業者就會協調延期。

品保協會發言人李奇嶽表示，最近受到疫情影響，很多大型活動都取消，政府也不讓學生畢旅出團，公家機關、公司行號的出團意願也受到影響，買氣至少少了一半，甚至也遇過有一整個家族8個人出遊，其中一個人收到自主健康管理的通知書，導致整個家族都不願出團，但依照相關規定，是要居家隔離通知書才可以免費取消，且只有收到通知書的人可以取消，這就導致糾紛出現。

李奇嶽表示，如果旅客、飯店都同意就好處理，不過若有一方不同意，就容易產生糾紛，尤其近期還在協商期，疫情也剛燒，預估五月申訴量就會爆量。

品保協會常務理事王采紅直言，由於政府沒有宣布疫情之下，可以做什麼樣的事情，所以大家都吵翻天，不管是飯店、業者都是苦主，最近都為了這些事情，晚上睡不著，因為不知道明天會不會接到乘客又要取消的電話。

許禓哲也提到，由於國境沒開，星級飯店的生意很好，尤其是外島的星級飯店，幾乎都客滿，導致退費取消的態度相當強硬，幾天前取消就沒收多少；另外航空公司因油價上漲，機票調整燃油稅，但對旅行社而言，四月底、五月初的機票早就提早開票，國內線又不能退，這些成本要算誰的。所以也呼籲旅客共體時艱，不要造成消費者、旅行社、飯店三輸的局面。