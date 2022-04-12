急性腸胃炎個案增 醫師籲勤用肥皂濕洗手

台南奇美醫學中心統計2月、3月急性腸胃炎至急診就醫人次大幅增加。提醒民眾，但酒精及乾式洗手液對諾羅病毒及輪狀病毒預防效果不佳，還是要以肥皂濕洗手才對。

奇美醫學中心全人醫療科暨胃腸肝膽科主治醫師陳建安今天在院內衛教宣導會中表示，急性腸胃炎臨床上以感染性腸胃炎為主。其中，又以病毒性感染為大宗，常見原因有輪狀病毒、諾羅病毒及腺病毒感染，台灣諾羅病毒及輪狀病毒主要流行季節為冬天，但其他季節也可能發生。

陳建安表示，奇美醫學中心統計去年4月至今年1月急性腸胃炎急診就醫人次，每個月都未超過500人次；2月增加到572人次、3月也有528人次，且目前沒有明顯減緩趨勢。除了季節性因素，推測也與民眾使用酒精消毒或乾洗手液機會增加，疏於用肥皂濕洗手情況有關。

他說，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，許多人自備酒精或乾洗手液，在公共場所也常有酒精可使用，有些民眾可能認為用酒精消毒就很乾淨，減少用肥皂洗手頻率，但酒精及乾式洗手液對諾羅病毒及輪狀病毒預防效果不佳，還是要以肥皂濕洗手才對。

陳建安指出，腸胃炎主要傳染途徑是糞口傳染，經由受病原體污染的手，或食用受污染食物感染，也可經空氣中飛沫傳播，因此進食、備食、如廁後務必正確洗手，烹製菜餚生熟食應分開處理，並避免食用未充分加熱的蛋、肉類或生食水產品。