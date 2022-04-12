氣候不佳蜂蜜收成受影響 價格恐上揚

彰化縣養蜂產業主要集中在八卦山脈，擁有無汙染、水質清澈的天然養蜂環境，彰化縣為有效推廣彰化蜂蜜，今年首次委託員林市農會辦理彰化縣第一次的龍眼蜂蜜品質評鑑競賽，員林蜂農指出，今年南部開花期遇上陰雨，狀況不佳，直到最近天氣才轉暖，預計今年蜂蜜整體產量可能減少，價格會稍微上揚。

員林第三代蜂農黃至程曾是全國十大神農獎得主，他指出，今年蜂蜜採收前半段也就是在3月底止，南部的天候不佳，龍眼蜜幾乎沒有收穫，直到最近中部天候轉為溫和，才逐漸有產量。

彰化縣內目前有彰化市、員林市、社頭鄉、二水鄉、鹿港鎮等5個養蜂產銷班，班員計有70戶，再加上沒有加入養蜂產銷班的蜂農總計106戶，占全國產量9%，飼養蜂箱共約1萬1200箱，產量約39萬公斤。

農業委員會農糧署科長李協昌表示，彰化去年有25位蜂農得到全國評鑑獎項，平均每4位就有1位，相當優異，目前彰化蜂農取得產銷履歷的部分共有16位，佔17%，除了台南以外，全國第2名。

彰化縣長王惠美也說，彰化蜂農的蜂蜜過去在全國評鑑中都相當出色，希望透過評鑑增加交流，也提升蜂產品品質及市場競爭力，並推廣彰化縣獨特風味的優質龍眼蜂蜜，今年得獎蜂蜜也將首度加入「彰化優鮮」品牌，評鑑競賽報名時間訂於4月18日上午8點起至4月29日下午3點止。