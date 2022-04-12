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營養師推薦「蛋白質減肥法」 三餐食譜公開能越吃越瘦
夏天即將到來，準備穿上清涼的衣服前，得要好好減去身上的肥肉了！但是要怎麼樣才能減肥，還能越吃越瘦呢？營養師簡蕙琦就提出「蛋白質減肥法」，透過調整飲食順序，增吃蛋白質攝取，搭配居家運動，就能成功減肥。
簡蕙琦就提醒，想要蛋白質減重法，以下三招很重要！
一、增加蛋白質攝取量
蛋白質可以增加飽足感，還能抑制食欲，平均來說，一日蛋白質攝取量要達25～30%，因此每天都要吃夠，或是可以補充蛋白奶昔等補給品。
二、調整飲食順序
吃東西的順序也很重要，建議的順序為蔬菜、喝湯、肉類、主食則是最後吃，而重點是要吃沒有加工過的食物。
三、居家運動
在家中可以做居家運動，包括桌子深蹲、提腿練腹肌、波比跳燃脂等，還能鍛鍊核心肌群。
營養師簡蕙琦也公開一日菜單：
早餐：里肌蛋吐司，或是茶葉蛋搭配一份全麥麵包
午餐：糙米飯、低脂雞胸肉、兩份蔬菜（如菠菜、花椰菜）
晚餐：清蒸魚或牛腱肉或滷雞腿、一碗高纖蔬菜（如地瓜葉、綜合菇類）、五穀米或地瓜。
另外提醒，也可以選用「動姿飲」飲品補充蛋白質，動姿飲由台灣品牌安納爵ANNJACK研發而成，含有乳清蛋白、大豆蛋白、巴拉金糖、海洋深層濃縮物、植物乳桿菌等，共有愛戀可可、復刻抹茶、繽紛莓果、BANA蕉、紅粉紫己等5款口味，可以取代正餐或點心，也可在運動前後補充，可以充分攝取蛋白質。
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