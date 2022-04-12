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影／防災溝牆阻墾丁陸蟹繁衍 公路局急補救設天空步道

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
台26線屏東墾丁船帆石路段，去年夏天因豪大雨致泥流流至路面，公路總局施作水泥溝牆，環保團體認為高牆阻斷陸蟹過馬路到海邊釋卵去路，公路局依專家建議增設友善陸蟹攀爬的格網，今天邀陸蟹專家劉烘昌（左三）等人現勘，記者潘欣中／攝影
台26線屏東墾丁船帆石路段，去年夏天因豪大雨致泥流流至路面，公路總局施作水泥溝牆，環保團體認為高牆阻斷陸蟹過馬路到海邊釋卵去路，公路局依專家建議增設友善陸蟹攀爬的格網，今天邀陸蟹專家劉烘昌（左三）等人現勘，記者潘欣中／攝影

台26線屏東墾丁船帆石路段，去年夏天因豪大雨致泥流流至路面，公路總局災後緊急搶修施作水泥溝牆，環保團體認為垂直平滑高牆阻斷陸蟹過馬路到海邊釋卵去路，會扼殺陸蟹繁衍生機，公路局第3區養護工程處坦言當初評估該段非陸蟹熱區，並依陸蟹專家建議增設友善陸蟹攀爬的格網，工程月底結束前，3工處今天邀陸蟹學者劉烘昌等人到場現勘，劉提醒也要顧及陸蟹的回程需求。

台26線墾丁船帆石路段，因去年邊坡土石泥流嚴重進行緊急搶修工程，環團年初發現整修後的道路溝牆很深，水泥面光滑，該段又是陸蟹到海邊釋卵的熱區，向公路單位反映這種工法會扼殺陸蟹繁衍生機；公路總局楓港工務段也找來墾管處及學者會勘，學者建議為確保陸蟹不會受困溝中，增設硬質網布連接兩牆上端的陸蟹通道，增加牆面粗糙度並架設斜向麻繩的逃生通道，和水泥壁面加設鏤空木板等友善措施。

公路局第3區養護工程處楓港工務段說，該段去年夏天因連續豪大雨，泥流流至道路，造成路面泥沙堆積嚴重影響用路安全，為避免災害反覆發生，以災後緊急處理搶修施作溝牆，以阻隔自山側大量因強降雨衝洩而下泥沙表土，因致災地（38.6k）離護蟹路段（39.5k至41.5k）尚有相當距離，工法未列入考量，環團反映後，將溝牆及水溝內外側垂直光滑水泥壁表面粗糙化或溝牆表面鋪設粗糙麻布與鋪設布袋等方式，以利陸蟹通過。

陸蟹學者劉烘昌今天會勘時說，台26線墾丁船帆石至香蕉灣段是陸蟹過馬路釋幼的熱區，該段合計長170公尺的溝牆屬於次熱區，水泥溝牆面長、高、光滑，陸蟹若進入溝中可能無法逃脫而脫水死亡，溝底需置放樹枝木條形成臨時棲地，設計上也要顧及陸蟹的回程需求；另增設的硬質格網做為陸蟹通道，格網的密度是否適合小型陸蟹通行，尚待進一步驗證。墾管處認為路邊格網景觀顯得突兀，會持續觀察改善後的陸蟹棲地狀況，提供公路單位改善。

台26線屏東墾丁船帆石路段，去年夏天因豪大雨致泥流流至路面，公路總局施作水泥溝牆，環保團體認為高牆阻斷陸蟹過馬路到海邊釋卵去路，公路局依陸蟹專家建議增設友善陸蟹攀爬的格網。記者潘欣中／攝影
台26線屏東墾丁船帆石路段，去年夏天因豪大雨致泥流流至路面，公路總局施作水泥溝牆，環保團體認為高牆阻斷陸蟹過馬路到海邊釋卵去路，公路局依陸蟹專家建議增設友善陸蟹攀爬的格網。記者潘欣中／攝影
台26線屏東墾丁船帆石路段，去年夏天因豪大雨致泥流流至路面，公路總局施作水泥溝牆，環保團體認為高牆阻斷陸蟹過馬路到海邊釋卵去路，公路局依陸蟹專家建議增設友善陸蟹攀爬的格網。記者潘欣中／攝影
台26線屏東墾丁船帆石路段，去年夏天因豪大雨致泥流流至路面，公路總局施作水泥溝牆，環保團體認為高牆阻斷陸蟹過馬路到海邊釋卵去路，公路局依陸蟹專家建議增設友善陸蟹攀爬的格網。記者潘欣中／攝影

墾丁 災後

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