臥虎藏龍水上飛重現明池 十鼓擊樂團上演「池中劍」

宜蘭的力麗馬告生態園區明池森林遊樂區海拔高度約1250公尺，層峰疊翠搭配裊裊水霧，宛如人間仙境，被譽為「北橫明珠」。今年力麗觀光首度邀請十鼓擊樂團在如夢似幻的明池湖上演「池中劍」，表演者彷如水上輕功，點踏湖面激起光波水影，在融入擊鼓揮舞及轉身肢體舞動中，有著臥虎藏龍電影般的美景意象。

明池不僅四季景緻變化分明，早中晚的光影更有不同特色，每年都吸引許多遊客前來度假。這次為了上演精彩的鼓樂，力麗觀光開發公司把明池湖打造成「水劇場」，表演舞台搭在湖中，邀請國際知名的十鼓擊樂團創作「明池－池中劍」劇目，舞台高度剛好有一層淺水，演出者可踩在水中，擊鼓轉身時揚起水花，又如書法揮毫，演繹明池湖的筆墨、山水概念，融入四周雲霧環繞的天然環境，剛柔並濟的視覺饗宴。

力麗觀光表示，來自台南的國際級表演藝術團隊，十鼓擊樂團自2000年創團至今，巡演走遍30多個國家，受美國葛萊美獎、獨立音樂獎、台灣金曲獎國內外三大獎項提名肯定，屢獲世界音樂獎項青睞，享有「東方俠客」美稱。

此次演出是十鼓擊樂團首度進軍宜蘭明池秘境，以俠客行走於山水筆墨中為起點，運用明池湖3大元素，墨池、書法、枯木創作出「池中劍The Sword in the Ink Stone」，震撼的鼓樂藝術將在山嵐繚繞、如夢似幻的明池湖限定登場。