「新天地教會」舉辦「末世的戰爭與和平」亞洲聯合線上講座，揭曉末世真相！

「新天地耶穌教證據帳幕聖殿」(以下簡稱「新天地教會」)於台灣時間4月9日(週六)晚上6點舉辦「末世的戰爭與和平」亞洲聯合線上講座,透過馬太福音24章揭開末世的患難與戰亂的真相,邀請到亞洲多國的牧師、宗教界人士、記者一同參與,期盼在紛擾世界中為大眾帶來一條通往平安的出路。

4月9日亞洲聯合線上講座宣傳海報。 圖/新天地教會提供

新天地教會集結各國宗教領袖一同發揮力量

疫情肆虐、俄烏戰爭持續延燒,死亡、飢荒、貧困、自然災害如影隨形,許多人因此陷入黑暗漩渦,不知道明天將會如何?人類如何才能團結一心、擁抱彼此和睦共處?如何才能逃出困苦的捆鎖,找到真正的平安之處?在全世界政治領袖、醫學家、科學家都在努力尋找答案的同時,宗教豈不應該發揮力量,為廣大民眾揭曉末世的真相嗎?

長年為世界和平做工的「新天地教會」總會長李萬熙於2014年召聚宗教領袖簽署「菲律賓和平協議」,2016年更與各國代表成立《終止戰爭和平宣言》(Declaration of Peace and Cessation of War, DPCW)活動,並於每年9月舉辦宗教領袖大會,持續為阻止殘酷戰爭而努力。有鑑於俄烏戰爭對全球帶來的影響,李萬熙總會長透過ZOOM舉辦線上講座,為大眾解開末世戰亂的真相,該講座除了在亞洲進行,也將分別在美洲、非洲、歐洲進行,並以多種語言同步播出。

李萬熙總會長解析《馬太福音》24章的預言

李萬熙總會長在講座中表示,現今瘟疫、戰亂、災禍盛行,其實這正呼應了聖經《馬太福音》24章中所說,「民要攻打民,國要攻打國,多處必有飢荒、地震,這都是災難的起頭。」這裡相爭的兩個國家不是俄羅斯和烏克蘭,而是指耶路撒冷聖殿與巴比倫,這不是世上的戰爭,這是神國與魔鬼國的戰爭。

李萬熙總會長指出,當兩國交戰時,很多不明白真理的人,假基督、假先知都會出現,所以耶穌說:「你們要謹慎,免得有人迷惑你們。」當實狀出現時,明白真理的人就會領悟,不明白的人就會陷入迷惑。而戰爭的結果如同《馬太福音》24章說的,「你們看見先知但以理所說的『那行毀壞可憎的』站在聖地。」表示耶路撒冷會因腐敗而戰敗,魔鬼會「站在聖地」。

而這時候,耶穌又說了什麼呢?耶穌說:「這天國的福音要傳遍天下,對萬民作見證,然後末期才來到。」李萬熙總會長表示,「這就是我正在做的見證。福音傳遍天下,末期才會來到。這末期是指耶路撒冷的終末,不是世界的終末,這裡指的是一場宗教戰爭,不是世界上的戰爭。」李萬熙總會長並說明,「從創世以來沒有過這麼大的災難,若錯誤理解聖經話語就不能明白真道,唯有領受實狀的人才不會講錯。」

李萬熙總會長揭開末世患難與戰亂的真相。 圖/新天地教會提供

聖經話語就是通往天國的道路

那麼,如何在末日的災難找到出路呢? 李萬熙總會長提醒大家,聖經上說,「那時在猶太的,應當逃到山上。」這裡的「山」指的是一個「組織體」,鼓勵大家逃到《啟示錄》中的組織體。此外,不要把聖經的話當耳邊風,不遵守神的話語,就可能會成為神的敵人,即使是耶路撒冷的百姓,也會被魔鬼吞滅。

李萬熙總會長說:「我們信仰的最終目標,不就是為了進天國嗎?聖經話語就是通往天國的道路,讓我們將盼望放在天上,學習聖經話語,成為神國的家人。我們就能在神的話語中合一,免人的債如同神免了我們的債,彼此和睦不爭,讓神話語在地球村中實現,我們是一體,We are one ! 」

「新天地教會」與「錫安基督教宣教中心」提供全球免費聖經線上課程,自2021年起透過官方YouTube頻道向138個國家、以24種語言同步播出系列講座,觀看人次累積達1500萬。