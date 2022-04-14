「新天地教會」舉辦「末世的戰爭與和平」亞洲聯合線上講座，揭曉末世真相！

「新天地耶穌教證據帳幕聖殿」（以下簡稱「新天地教會」）於台灣時間4月9日(週六)晚上6點舉辦「末世的戰爭與和平」亞洲聯合線上講座，透過馬太福音24章揭開末世的患難與戰亂的真相，邀請到亞洲多國的牧師、宗教界人士、記者一同參與，期盼在紛擾世界中為大眾帶來一條通往平安的出路。

4月9日亞洲聯合線上講座宣傳海報。 圖／新天地教會提供

新天地教會集結各國宗教領袖一同發揮力量

疫情肆虐、俄烏戰爭持續延燒，死亡、飢荒、貧困、自然災害如影隨形，許多人因此陷入黑暗漩渦，不知道明天將會如何?人類如何才能團結一心、擁抱彼此和睦共處?如何才能逃出困苦的捆鎖，找到真正的平安之處?在全世界政治領袖、醫學家、科學家都在努力尋找答案的同時，宗教豈不應該發揮力量，為廣大民眾揭曉末世的真相嗎?

長年為世界和平做工的「新天地教會」總會長李萬熙於2014年召聚宗教領袖簽署「菲律賓和平協議」，2016年更與各國代表成立《終止戰爭和平宣言》(Declaration of Peace and Cessation of War, DPCW)活動，並於每年9月舉辦宗教領袖大會，持續為阻止殘酷戰爭而努力。有鑑於俄烏戰爭對全球帶來的影響，李萬熙總會長透過ZOOM舉辦線上講座，為大眾解開末世戰亂的真相，該講座除了在亞洲進行，也將分別在美洲、非洲、歐洲進行，並以多種語言同步播出。

李萬熙總會長解析《馬太福音》24章的預言

李萬熙總會長在講座中表示，現今瘟疫、戰亂、災禍盛行，其實這正呼應了聖經《馬太福音》24章中所說，「民要攻打民，國要攻打國，多處必有飢荒、地震，這都是災難的起頭。」這裡相爭的兩個國家不是俄羅斯和烏克蘭，而是指耶路撒冷聖殿與巴比倫，這不是世上的戰爭，這是神國與魔鬼國的戰爭。

李萬熙總會長指出，當兩國交戰時，很多不明白真理的人，假基督、假先知都會出現，所以耶穌說：「你們要謹慎，免得有人迷惑你們。」當實狀出現時，明白真理的人就會領悟，不明白的人就會陷入迷惑。而戰爭的結果如同《馬太福音》24章說的，「你們看見先知但以理所說的『那行毀壞可憎的』站在聖地。」表示耶路撒冷會因腐敗而戰敗，魔鬼會「站在聖地」。

而這時候，耶穌又說了什麼呢?耶穌說：「這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。」李萬熙總會長表示，「這就是我正在做的見證。福音傳遍天下，末期才會來到。這末期是指耶路撒冷的終末，不是世界的終末，這裡指的是一場宗教戰爭，不是世界上的戰爭。」李萬熙總會長並說明，「從創世以來沒有過這麼大的災難，若錯誤理解聖經話語就不能明白真道，唯有領受實狀的人才不會講錯。」

李萬熙總會長揭開末世患難與戰亂的真相。 圖／新天地教會提供

聖經話語就是通往天國的道路

那麼，如何在末日的災難找到出路呢? 李萬熙總會長提醒大家，聖經上說，「那時在猶太的，應當逃到山上。」這裡的「山」指的是一個「組織體」，鼓勵大家逃到《啟示錄》中的組織體。此外，不要把聖經的話當耳邊風，不遵守神的話語，就可能會成為神的敵人，即使是耶路撒冷的百姓，也會被魔鬼吞滅。

李萬熙總會長說：「我們信仰的最終目標，不就是為了進天國嗎?聖經話語就是通往天國的道路，讓我們將盼望放在天上，學習聖經話語，成為神國的家人。我們就能在神的話語中合一，免人的債如同神免了我們的債，彼此和睦不爭，讓神話語在地球村中實現，我們是一體，We are one ! 」

「新天地教會」與「錫安基督教宣教中心」提供全球免費聖經線上課程，自2021年起透過官方YouTube頻道向138個國家、以24種語言同步播出系列講座，觀看人次累積達1500萬。