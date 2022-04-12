肋骨固定系統5月起納健保給付 替患者省逾20萬元

嚴重車禍、工地墜落意外等造成的3根以上肋骨骨折「連枷胸」，伴隨死亡風險，健保署自今年5月1日起將有效治療連枷胸「肋骨固定系統」醫材納給付，可望替患者家庭省逾20萬元。

全民健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議在1月討論通過，「肋骨固定系統」自今年5月1日起納入健保給付，每名「連枷胸」病患以3個骨板及18支骨釘為限，每名病人最高給付20萬6253點，估計健保一年投入1.052億點預算支應，約有510名病患受惠。

人體肋骨共12對，連接胸椎和胸骨而組成胸廓，具有保護肺臟、心臟等重要器官的功能，並隨著呼吸，配合橫膈膜活動而進行擴張與收縮。任何胸壁外在撞擊力都有可能造成肋骨骨折，大部分單純性的肋骨骨折只是裂開，不需手術治療，肋骨會自行生長癒合，但「連枷胸」病患就需要手術治療。

衛福部健保署醫審及藥材組科長張淑雅今天告訴中央社記者，多根肋骨出現節斷性骨折、嚴重錯位的「連枷胸」病患屬於嚴重肋骨骨折，主要由大型車禍或高處墜落工安意外等重擊傷害造成，這類病人常因局部劇烈疼痛而不敢正常呼吸，形成換氣不足與低血氧，可能呼吸衰竭需插管治療。

甚至斷裂錯位肋骨容易傷及肺部及血管，提高氣胸或胸腔大出血等併發症，整體死亡率約為10%至20%。張淑雅說，以往治療「連枷胸」手術是以鋼絲或一般骨板固定，但往往效果不佳，近年國內臨床上針對「連枷胸」患者使用「肋骨固定系統」醫材有增加趨勢。

張淑雅指出，根據醫療科技評估報告，發現病人接受「肋骨固定系統」可提升手術療效及安全性，顯著減少呼吸器使用天數、整體及加護病房住院天數、肺炎發生率及氣切處置使用率，且英國NICE也於2010年發布的治療指引顯示植入金屬固定物穩定連枷胸的療效，無嚴重安全疑慮。

考量現行健保給付尚未有類似「肋骨固定系統」或與其同功能的可替代項目，在國際實證基礎及國內胸腔科、骨科及外傷醫學專家建議之下，健保署決定將「肋骨固定系統」納入給付，盼「連枷胸」患者及早脫離呼吸器，可望減少新台幣20萬至30萬元以上的自費治療項目，減輕民眾負擔。