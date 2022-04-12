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來源不明中藥別碰 消基會檢測含西藥比率逾兩成是偽藥

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
消基會公布「中藥安全性──含西藥及重金屬」檢測報告，檢測有無摻加西藥的38件中藥中，有6件檢出西藥，購買來源皆非醫院、藥局，而是「其他或不明來源管道」。圖／消基會提供
消基會公布「中藥安全性──含西藥及重金屬」檢測報告，檢測有無摻加西藥的38件中藥中，有6件檢出西藥，購買來源皆非醫院、藥局，而是「其他或不明來源管道」。圖／消基會提供

消基會今天公布「中藥安全性──含西藥及重金屬」檢測報告，檢測有無摻加西藥的38件中藥中，有6件檢出西藥，購買來源皆非醫院、藥局，而是「其他或不明來源管道」。消基會表示，中藥摻加西藥違反藥事法規定等同「偽藥」，最高可處7年徒刑、5000萬罰金。

早期生病看中醫，多半是病患從醫師處獲得「藥單」，再到中藥行購買藥材後，將藥材浸泡於水中煎煮成湯液服用，但現在則多半從中醫師處取得「濃縮中藥製劑」。濃縮中藥製劑是藥廠依據傳統方劑的藥材煎煮脫水後，加入賦形劑製成丸劑、散劑、顆粒、錠劑或是膠囊等劑型。

消基會指出，濃縮中藥製劑不僅讓中藥服用變得簡單、方便，對於怕苦的病患則變得較容易接受；然而可能有不肖業者為求速效，於調劑中摻加西藥成分，但添加的藥物、劑量不明及加上藥品之間可能的交互作用，不知情的消費者若長期服用，對身體將造成負擔或傷害，所以衛福部早已明文規定調劑中藥中不能摻加西藥，且視為「偽藥」。

檢測有無摻加西藥的38件中藥中，依消費者送檢時填寫的資料顯示，購買來源為「國內醫療院所」及「國內藥商藥局」者，都未檢出西藥；而購買來源為「其他或不明來源管道」者，則共有6件檢出西藥，檢出率為23.1％。其中1件為「親友贈送」、3件為「託人購買」、1件為「郵購」及1件為「其他」。

若依委託者所填寫的藥品作用類別比較，檢出含有西藥的6件藥品中，宣稱治療「跌打損傷」、「止痛類」或「補腎滋養類」，各有2件檢出西藥；其餘為「感冒咳嗽、過敏性鼻炎類」、「治尿酸、痛風類」及「抗過敏類」，則各有1件檢出西藥。

消基會指出，6件檢出西藥的中藥，共檢出7種西藥成分，其中有3件都檢出相同的西藥成分，為「匹洛西卡（Piroxicam，消炎鎮痛劑）」、「咖啡因（Caffeine，中樞神經興奮劑）」及「凱妥普洛芬（Ketoprofen，消炎鎮痛劑）」。「乙醯胺酚（Acetaminophen，解熱鎮痛劑）」、「二克氯吩鈉（Diclofenac Sodium，消炎鎮痛劑）」、「他達拉非（Tadalafil，壯陽劑）」及「茶鹼（Theophylline，平滑肌鬆弛劑）」，則各有1件檢出。

消基會表示，中藥摻加西藥，已經違反《藥事法》第20條第1項「未經核准、擅自製造」而為「偽藥」，而這些販售偽藥的業者，可依《藥事法》第83條的規定，「明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以下罰金。

消基會建議消費者，購買中藥要取得收據及「用藥明細」。「用藥明細」會記載醫師所使用的藥材及份量，也能保護醫病雙方的權益，萬一以後有醫療糾紛才有憑證。

中藥 消基會 醫師

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