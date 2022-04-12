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乳頭有傷口摸到硬塊 女子就醫發現柏德氏症乳癌

中央社 / 台中12日電

29歲張姓女子偶然發現乳頭有小傷口，一開始不以為意，卻漸漸發現乳房外側有硬塊，到醫院檢查才發現罹患柏德氏症乳癌醫師呼籲，乳癌年輕患者逐年增加，有乳房症狀應及早就醫。

大里仁愛醫院今天發布新聞稿表示，張女本身沒有乳癌及卵巢癌等家族病史，她到院接受乳房超音波檢查，發現右乳房外側有約2公分腫瘤，及腫大的腋下淋巴，乳房攝影顯示出有聚集性不規則的鈣化點，經切片證實是第二期乳癌，目前正接受標靶治療及化學治療。

大里仁愛醫院乳房外科醫師周旭桓說明，患者罹患的乳癌稱為柏德氏症，發生率占所有乳癌1至3%，癌細胞從乳頭或乳暈長出，以原位癌為主，臨床上有時和濕疹會很難區別。

周旭桓指出，乳癌的危險因子包括家族內有乳癌病史者，未曾生育或30歲後生第一胎，初經早或是停經晚，過度肥胖或缺乏運動，曾被診斷非典型乳腺增生等。

常見症狀有乳房摸到無痛性腫塊，乳房皮膚或是乳頭凹陷、乳頭出現異樣分泌物或有慢性傷口不易癒合，甚至是乳房皮膚橘皮化或潰爛等。

周旭桓提醒，年輕乳癌的病患確實逐年增加，因遺傳造成的年輕乳癌確實也不少，但是沒有家族乳癌病史，還是有罹患乳癌的可能性，呼籲民眾有乳房症狀還是要及早就醫。

乳癌 患者 醫師

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