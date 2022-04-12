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不明原因胸悶心悸不在意 急診才發現有罕見嗜鉻細胞瘤

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
許俊凱醫師說明嗜鉻細胞瘤手術進行方式。圖為示意圖。圖／台北慈濟醫院提供
許俊凱醫師說明嗜鉻細胞瘤手術進行方式。圖為示意圖。圖／台北慈濟醫院提供

新北一名林女士平時就不定時心悸，日前不舒服掛急診，才發現是腎上腺有顆罕見嗜鉻細胞瘤作祟。台北慈濟醫院泌尿科醫師許竣凱表示，當時立即安排林女士手術摘除，術後恢復良好，不再被不定時心悸所擾；呼籲民眾平時要有警覺，若有不明原因胸悶心悸等症狀，應及早就醫，避免病情惡化。

新北一名52歲林女士本身有輕微的高血壓，經規律服藥控制良好，雖偶有胸悶、心悸等情形，但因發作時間短暫，不以為意，日前她心悸再次發作且伴隨嚴重盜汗及發燒，被家人送到台北慈濟醫院急診。

台北慈濟醫院指出，林女士許多指數都超標，經斷層掃描發現，林女士的腎上腺有一顆10公分的罕見嗜鉻細胞瘤，腫瘤已幾乎要比腎臟還大，若放任不管隨時可能造成血壓暴增及心悸，甚至心衰竭，因此立即安排手術摘除腫瘤。

許竣凱說明，腎上腺腫瘤治療中，以手術切除為首選，考量林女士當時腫瘤太大，且屬於輕微觸碰就會造成血壓飆升的嗜鉻細胞瘤，加上腫瘤緊貼大血管，稍有不慎恐致大出血，故以開腹方式手術，確保有足夠空間及視野。

過程中由林女士腹部中線下刀，撥開大血管後精細分離腫瘤與沾黏組織，過程密切監測血壓；歷經兩個小時，在未傷到血管及觸發血壓飆升的情況下，順利將巨大腫瘤摘除，術後8天順利出院，定期回診追蹤，恢復情況良好，不再被不定時的心悸所擾。

許竣凱補充，嗜鉻細胞瘤則是一種極罕見的功能性腎上腺腫瘤，發生率僅十萬分之一，平時沒有症狀，一旦受觸發便會猛發性分泌大量腎上腺素，使患者心跳加速，進入亢奮的戰鬥狀態，產生心悸、胸悶、呼吸困難、高血壓等情形。

其他功能性腎上腺腫瘤，如醛固酮增多症、庫欣氏症等，則會出現水牛肩、月亮臉等顯著症狀，多能在2公分內就被發現並得到診治；嗜鉻細胞瘤卻因發作時間短暫，且症狀缺乏特殊性，往往被忽略或誤診而延誤治療。許竣凱呼籲，民眾平時應提高警覺，當身體出現不明原因的心悸、胸悶、呼吸困難、高血壓等情形，須盡早就醫接受診治，避免病情惡化。

影像檢查中，某些角度嗜鉻細胞瘤看起來已比腎臟還要大 。圖／台北慈濟醫院提供
影像檢查中，某些角度嗜鉻細胞瘤看起來已比腎臟還要大 。圖／台北慈濟醫院提供

腫瘤 手術 高血壓

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