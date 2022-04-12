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南台灣昨深夜一連6起有感地震 氣象局：不排除還有餘震

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
昨天深夜一直到清晨，南台灣地區地牛頻繁翻身，從晚間9時47分起，一直到凌晨3時23分，總計發生6起有感地震。圖／擷取自氣象局網站
昨天深夜一直到清晨，南台灣地區地牛頻繁翻身，從晚間9時47分起，一直到凌晨3時23分，總計發生6起有感地震。圖／擷取自氣象局網站

昨天深夜一直到清晨，南台灣地區地牛頻繁翻身，從晚間9時47分起，一直到凌晨3時23分，總計發生6起有感地震，地震規模最大達5.1，最大震度達3級，整晚幾乎「搖不停」，也讓南台灣民眾人心惶惶。氣象局表示，昨晚到今凌晨的地震，其實都屬於4月8日台東規模5.6地震的餘震，至於是否還會再有餘震，需要再持續觀察。

根據氣象局測報，昨晚9時47分、9時49分、9時50分、10時43分，台灣南部海域各發生規模5.2、5.0、4.6和4.4地震；今凌晨3時15分、3時23分則又再各自發生規模5.1、4.4地震，震央同樣位於台灣南部海域，屏東縣最大震度3級。

此外，花蓮縣光復鄉，昨晚深夜11時52分也發生規模3.7地震，深度5公里，花蓮縣最大震度3級。

氣象局表示，昨晚一連六起地震，主要是歐亞板塊隱沒到菲律賓板塊，兩個板塊互相碰撞所致，該區域本來就是地震好發帶，東部也有很多密集發生的案例。

氣象局也提到，這6起皆屬於4月8日規模5.6地震的餘震，另外從清晨3時許之後，目前都還沒有有感地震的報告，不過不排除還有其他餘震，需要持續觀察。

地震 氣象局 板塊

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