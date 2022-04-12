再兩個月國產雞即恢復量能 進口雞到底缺多少？

農委會一再對外宣稱「未來半年不缺雞」、「沒有專案進口」、「並未放寬條件」、「小雞採訂購製不缺」，但實際上宣布各種專案與調整，缺小雞雛雞，種源進口業者普遍接受，但進口雞肉問題，讓國內白肉雞業者很受傷。

農委會開放專案自美國、加拿大、法國輸入雛禽及受精蛋，為期6個月，放寬只要來源場及其周邊半徑10公里所在郡28天以上無禽流感疫情，符合運輸規定及強化檢疫著施，即可輸入。

進口雞肉部分，原本禽流感州、港口都必須清淨才可進口，現在改為產自非疫區的雞肉，或是疫區公告日前14天屠宰的肉雞，只要符合密閉運輸規定，因缺櫃而需至疫區州港口裝櫃起運者，也可同意輸入。農委會說，不是「放寬」，是「調整」行政作為。

農委會主委陳吉仲三月分時曾表示，國產雞肉不會供應不足，冷凍庫存有8萬多噸，需求6萬公噸，肉雞長成快，6週即可。

目前進口雞肉占肉雞消費量約三成，過去幾年一度達到五成五，今年真的進口雞少很多嗎？但根據進口報表顯示，這兩年受到國際新冠肺炎疫情影響，以一到三月同期計算，進口雞肉數量為5萬662公噸，跟去年同期相比，僅減少9.7%(5萬6116公噸)，109年6萬8511公噸、108年6萬619公噸、107年6萬1717公噸、106年4萬4245公噸，國內業者認為，拉開過去幾年統計，今年並非進口最少的。

中華民國養雞協會肉雞組長張振寧表示，檢驗量能應該隨著進口量增加而增加，現在抽檢僅1%，進口100件、300件都是1%，難有代表性；現在就算進口應急，也要三四個月後才會到貨，但再兩個月，國產雞肉也恢復到原本入雛500萬隻的生產水準了，屆時進口國產量都多，國產肉雞業者為受害者。

張振寧說，進口雞肉過去幾年一度佔比超過五成五，國產肉品只能一直提升、防守，國內毛雞近期已經連漲7次，飼料也已經漲了好幾元，若再要求國內肉雞業者凍漲，不符合成本，將減少生產意願，不能只欺負雞農而已。

白肉雞業者、台中養雞協會理事長陳佑澈表示，種源進口是必須的，不然台灣沒有種源，想生產自給自足會有問題，且消費者不容易接觸，無食安疑慮；但雞肉進口部分，養雞跟電宰業者當然都是不樂見放寬。

他表示，H5N1感染問題，被證實可以禽傳人，可在宿主體外且高溫或低溫環境下存活超過1個月；國內海關及防檢的把關太過於鬆散，食藥署抽檢不到1%，防檢局還都只有驗文件，疑慮偏高，大開大門後，問題很多元，如何避免轉口貿易？又該如何避免美國以外的原料肉挑戰規範？