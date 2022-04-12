超美！極北燈塔懸日又來了 富貴角燈塔配合提早亮燈

每到夏季，富貴角燈塔懸日就成為攝影愛好者搶拍的特色美景，航港局表示，即日起至5月19日為富貴角燈塔懸日最佳拍攝期間，為了讓民眾能拍攝到最美的極北燈塔懸日，航港局配合將富貴角燈塔開燈時間提前至下午6時。

航港局表示，燈塔原本開、關燈時間都是依據中央氣象局日出、日沒時刻表，4、5月開燈時間約在下午6時20分至30分左右，近日接獲民眾反映，希望能同時拍到落日餘暉與燈塔亮光的美景，因此決定從即日起，將富貴角燈塔開燈時間提前至下午6時。