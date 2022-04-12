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超美！極北燈塔懸日又來了 富貴角燈塔配合提早亮燈

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
每到夏季，富貴角燈塔懸日就成為攝影愛好者搶拍的特色美景。圖／航港局提供
每到夏季，富貴角燈塔懸日就成為攝影愛好者搶拍的特色美景。圖／航港局提供

每到夏季，富貴角燈塔懸日就成為攝影愛好者搶拍的特色美景，航港局表示，即日起至5月19日為富貴角燈塔懸日最佳拍攝期間，為了讓民眾能拍攝到最美的極北燈塔懸日，航港局配合將富貴角燈塔開燈時間提前至下午6時。

航港局表示，燈塔原本開、關燈時間都是依據中央氣象局日出、日沒時刻表，4、5月開燈時間約在下午6時20分至30分左右，近日接獲民眾反映，希望能同時拍到落日餘暉與燈塔亮光的美景，因此決定從即日起，將富貴角燈塔開燈時間提前至下午6時。

航港局表示，富貴角燈塔懸日最佳拍攝地點包含北海岸台2線愛之船附近、石門國小加油站、石門漁港提防等處，因與太陽落下角度有關，每年僅約20多天有機會在絕佳位置捕捉人、燈塔、落日連成一線的視野，也邀請大家帶著相機來現場卡位「追日」，欣賞難得一見、期間限定的「燈塔懸日」。

每到夏季，富貴角燈塔懸日就成為攝影愛好者搶拍的特色美景。圖／航港局提供
每到夏季，富貴角燈塔懸日就成為攝影愛好者搶拍的特色美景。圖／航港局提供

燈塔 懸日 航港局

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