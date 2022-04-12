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小學作業改1錯字 全網看不出答案大崩潰

台鐵公司化改革 蘇揆：賺錢像陽明海運40個月分紅

攝影中心 / 記者季相儒／台北即時報導
立委蔡適應再指出台鐵工會近期醞釀5月1日「休假不加班」行動，面對屆時可能需要有應變計畫，交通部應該現在就先未雨綢繆，想辦法爭取足夠交通接駁車輛。記者季相儒／攝影
立委蔡適應再指出台鐵工會近期醞釀5月1日「休假不加班」行動，面對屆時可能需要有應變計畫，交通部應該現在就先未雨綢繆，想辦法爭取足夠交通接駁車輛。記者季相儒／攝影

立法委員蔡適應今天在立法院質詢行政院長蘇貞昌時表示，台鐵和高鐵交通中斷都有應變計畫，但是並未落實，如近期清明連假期間，東南水泥廠高塔倒塌事件影響近12萬名旅客，當天僅疏運1萬人次左右，而去年基隆至汐止也出現尖峰時間大誤點，影響千位民眾，卻因台鐵沒有啟動應變計畫，接駁車數字掛蛋，因此呼籲應修正《鐵路法》強制執行應變計畫。

行政院長蘇貞昌表示，4月1日高鐵應變上雖然盡力但還不夠，要檢討改進，而另一事例台鐵沒有啟動應變更不應該，高鐵、台鐵平常應該演練A、B、C應變計畫，相關作業人員均須參與演練。

立委蔡適應再指出台鐵工會近期醞釀5月1日「休假不加班」行動，面對屆時可能需要有應變計畫，交通部應該現在就先未雨綢繆，想辦法爭取足夠交通接駁車輛。行政院長蘇貞昌表示，他要拜託台鐵員工，政府是應整個社會要求推動台鐵公司化，也是回應太魯閣號、普悠瑪號列車事故受難者及家屬的悲泣和憤怒，再不改革無以應社會的期待，政府用盡決心，絕對保障台鐵員工薪資福利，絕不減損一分一毫，相信台鐵員工也期待台鐵榮光恢復，以後公司賺錢，就可以像陽明海運40個月分紅，員工可以放心。

行政院長蘇貞昌（左）表示，他要拜託台鐵員工，政府是應整個社會要求推動台鐵公司化，也是回應太魯閣號、普悠瑪號列車事故受難者及家屬的悲泣和憤怒，再不改革無以應社會的期待，政府用盡決心，絕對保障台鐵員工薪資福利，絕不減損一分一毫，相信台鐵員工也期待台鐵榮光恢復，以後公司賺錢，就可以像陽明海運40個月分紅，員工可以放心。記者季相儒／攝影
行政院長蘇貞昌（左）表示，他要拜託台鐵員工，政府是應整個社會要求推動台鐵公司化，也是回應太魯閣號、普悠瑪號列車事故受難者及家屬的悲泣和憤怒，再不改革無以應社會的期待，政府用盡決心，絕對保障台鐵員工薪資福利，絕不減損一分一毫，相信台鐵員工也期待台鐵榮光恢復，以後公司賺錢，就可以像陽明海運40個月分紅，員工可以放心。記者季相儒／攝影

台鐵公司化 行政院 高鐵

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