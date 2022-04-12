台鐵公司化改革 蘇揆：賺錢像陽明海運40個月分紅

立法委員蔡適應今天在立法院質詢行政院長蘇貞昌時表示，台鐵和高鐵交通中斷都有應變計畫，但是並未落實，如近期清明連假期間，東南水泥廠高塔倒塌事件影響近12萬名旅客，當天僅疏運1萬人次左右，而去年基隆至汐止也出現尖峰時間大誤點，影響千位民眾，卻因台鐵沒有啟動應變計畫，接駁車數字掛蛋，因此呼籲應修正《鐵路法》強制執行應變計畫。

行政院長蘇貞昌表示，4月1日高鐵應變上雖然盡力但還不夠，要檢討改進，而另一事例台鐵沒有啟動應變更不應該，高鐵、台鐵平常應該演練A、B、C應變計畫，相關作業人員均須參與演練。