台鐵公司化改革 蘇揆：賺錢像陽明海運40個月分紅
立法委員蔡適應今天在立法院質詢行政院長蘇貞昌時表示，台鐵和高鐵交通中斷都有應變計畫，但是並未落實，如近期清明連假期間，東南水泥廠高塔倒塌事件影響近12萬名旅客，當天僅疏運1萬人次左右，而去年基隆至汐止也出現尖峰時間大誤點，影響千位民眾，卻因台鐵沒有啟動應變計畫，接駁車數字掛蛋，因此呼籲應修正《鐵路法》強制執行應變計畫。
行政院長蘇貞昌表示，4月1日高鐵應變上雖然盡力但還不夠，要檢討改進，而另一事例台鐵沒有啟動應變更不應該，高鐵、台鐵平常應該演練A、B、C應變計畫，相關作業人員均須參與演練。
立委蔡適應再指出台鐵工會近期醞釀5月1日「休假不加班」行動，面對屆時可能需要有應變計畫，交通部應該現在就先未雨綢繆，想辦法爭取足夠交通接駁車輛。行政院長蘇貞昌表示，他要拜託台鐵員工，政府是應整個社會要求推動台鐵公司化，也是回應太魯閣號、普悠瑪號列車事故受難者及家屬的悲泣和憤怒，再不改革無以應社會的期待，政府用盡決心，絕對保障台鐵員工薪資福利，絕不減損一分一毫，相信台鐵員工也期待台鐵榮光恢復，以後公司賺錢，就可以像陽明海運40個月分紅，員工可以放心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言