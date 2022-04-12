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台鐵公司化 蘇貞昌：賺錢可像陽明海運分紅40個月

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
台鐵工會反對政府推動台鐵公司化，發起五一勞動節「依法休假」。行政院長蘇貞昌上午在立院答覆民進黨立委蔡適應質詢時承諾，公司化絕對保障台鐵員工一切薪資福利，並稱以後台鐵公司若賺錢，還可以像陽明海運一樣40個月分紅。記者周志豪／攝影
台鐵工會反對政府推動台鐵公司化，發起五一勞動節「依法休假」。行政院長蘇貞昌上午在立院答覆民進黨立委蔡適應質詢時承諾，公司化絕對保障台鐵員工一切薪資福利，並稱以後台鐵公司若賺錢，還可以像陽明海運一樣40個月分紅。記者周志豪／攝影

台鐵工會反對政府推動台鐵公司化，發起五一勞動節「依法休假」。行政院長蘇貞昌上午在立院答覆民進黨立委蔡適應質詢時承諾，公司化絕對保障台鐵員工一切薪資福利，並稱以後台鐵公司若賺錢，還可以像陽明海運一樣年終40個月分紅。

蘇貞昌表示，推動台鐵公司化，政府是應整個社會要求，也是回應太魯閣號、普悠瑪號受難者與家屬的悲泣與憤怒，政府再不改革無以應受難者呼籲、社會期待。

蘇貞昌說，政府絕對會用盡決心，保障台鐵員工的薪資福利與一切，絕不讓公司損失，相信台鐵員工也很期待回復台鐵的榮光，台鐵公司化以後就不會僵化，以後公司賺錢，還可以像陽明海運一樣40個月分紅，台鐵員工可以放心。

交通部長王國材受訪時則表示，對五一疏運應變計畫，台鐵員工五一不加班的名單會慢慢出來，周五會與總工會及15個分會理事長見面，希望能兼顧工會對員工權益保障，以及政府能夠來協助處理的能力兩方面，再做一個詳細討論。

台鐵公司化 蘇貞昌 薪資

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