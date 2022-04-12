婦人肩關節鈣化性肌腱炎 3次震波治療鈣化消失

67歲陳姓婦人肩膀經常疼痛，她到衛福部豐原醫院掛復健科門診，檢查發現她手臂上抬與內轉時會因嚴重疼痛而無力，當天安排X光檢查後，發現除有旋轉肌肌腱炎，還出現嚴重的鈣化，也就是肩關節鈣化性肌腱炎，醫師建議他做一般常規復健外，再安排3次的自費震波治療，一個月後追蹤照X光片，發現鈣化點已完全消失，肩關節疼痛與功能都得到大幅度的改善。

豐原醫院復健科張憲伯醫師表示，體外震波對於鈣化性肌腱炎是非常有效的治療方式，根據研究透過3次震波並追蹤3個月後，鈣化點多能顯著變小，甚至有36%病人的鈣化點可以在震波3個月後完全消失，相較於一般沒有復健需要經過3到10年才有1/3的病人會慢慢吸收，打震波的效果快而顯著，除了消除鈣化外，7到8成的病人在震波後，症狀可以得到顯著改善，功能也能顯著提升，對於有肌腱炎甚至是鈣化性肌腱炎的病人是一大福音。

震波用於骨骼肌肉的治療，研究發現有7到8成的治療效果，世界臨床醫學實驗也證實，體外震波是安全有效，震波可促進肌腱血管新生，進而改善血流供應，加強受損細胞的恢復，且震波能立即紓解疼痛，因此深受有骨骼肌肉問題困擾者所喜愛，並具有非侵入性、不須吃藥、治療時間短、治療後可直接回家、低危險性、高治癒率，能有效降低手術的需求。

張憲伯說，震波除對肩關節鈣化性肌腱炎有效，對其他骨骼肌肉問題，包含足底筋膜炎、退化性膝關節炎、髕骨肌腱炎、髖關節炎、肩膀旋轉肌發炎、五十肩、網球肘、高爾夫球肘、板機指、腕隧道症候群、肌筋膜疼痛症候群、甚至癒合不良骨折等都有效，一般2到3次的震波療程，搭配治療師教導的衛教，多能得到安全、快速又有效的治療效果。