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復健醫學之父連倚南昨晚仙逝 台大醫院將舉辦紀念活動

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
台灣復健醫學之父連倚南教授去年11月接受本報專訪。記者胡經周／攝影
台灣復健醫學之父連倚南教授去年11月接受本報專訪。記者胡經周／攝影

「台灣復健醫學之父」連倚南教授四月時被診斷罹患胃癌第四期，昨傍晚在自家過世。同為復健科醫師台大醫院副院長王亭貴表示，昨晚連教授從台大醫院加護病房回到家中，以比較安寧的方式離開，已開始籌備追思活動，一定會舉辦。

台灣復健醫學會理事長李紹誠表示，連教授去年最初症狀是腰痛，原本以為只是太累，但因連教授自己有醫師專業，知道這個腰痛「不一樣」，經過電腦斷層檢查，發現肝臟有問題，併進一步釐清是胃癌轉移到肝臟。

李紹誠表示，學會在連教授生前就在編撰紀念專輯，類似於回憶錄，可惜未在連教授生前完成，但之後一定會出版。今天學會會第一步先協助家屬將靈堂佈置好，接下來也會與家屬、台大醫院院方天討論並規畫相關紀念追思活動事宜。

復健科醫師毛琪瑛表示，連教授發病之前，精神體力都非常好，一般人搭捷運都會站手扶梯，連教授高齡80多歲，不論上下樓都是走樓梯。去年三月連教授的妻子往生，四月時連教授也覺得身體不舒服，大約在清明節前後確診胃癌第四期，從確診到昨天離世，差不多是整整一年。毛琪瑛表示，連教授直到最後一刻仍展現生命力，過時前10天，他還會到醫院走廊，坐在窗邊的桌椅振筆疾書。

李紹誠表示，去年復健醫學會舉辦理監事會時，連教授就提起自己的腰痛，原本以為是因為妻子過世後，太過勞累所導致，但連教授自己也覺得，這與他身為復建科醫師所認知到的腰痛不一樣。當時大家都建議他，趕快去做檢查，電腦斷層影像發現肝臟有問題，進一步釐清發現是胃癌轉移到肝臟。

在復健科尚未成為專科的50年代，連倚南堪稱台灣復健醫學拓荒者，2014年榮獲特殊醫療奉獻獎。連倚南自美留學返國後，正式接掌台大復健部，草創之初除主任外，僅一名主治醫師，全台各醫院也鬧人才荒。

為培訓復健人才，連倚南親自至高雄醫學大學、成功大學、花蓮慈濟大學等校開設復健醫學課程。過去沒有高鐵，連倚南犧牲假日，搭車往返南北，只希望在最短時間內，建立全台復健醫療網。正因如此，現今各醫院的復健科醫師，幾乎都是連倚南一手培訓出來的徒子徒孫。

連倚南的學生、台大醫院復健科醫師賴金鑫曾表示，連倚南雖然不是國內第一位投入復健醫學領域的人，卻是讓台灣復健醫學成長茁壯的人。

復健 台大醫院 醫師

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