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寵物管理科業務五花八門 藍委籲規畫完善配套

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委李貴敏。本報資料照片
國民黨立委李貴敏。本報資料照片

農委會日前成立寵物管理科，業務範圍五花八門，國民黨立委李貴敏今天表示，到底有哪些具體內容？民眾還是一頭霧水，也讓人質疑，寵物管理科成立後，是否真能解決寵物棄養或虐待的問題，還是丟給各縣市政府處理？大家所期待的「動保警察」設置了嗎？

李貴敏說，光是「動保警察」，部會間依然沒有共識。農委會主委陳吉仲認為，虐待動物這種事件，應該由一般警察處理，各部會迄今仍各自為政、缺乏橫向溝通，也不看新聞。否則，陳吉仲怎會不知「跟蹤騷擾防治法」之所以一再拖延、並設置所多不必要的適用要件的原因之一，就是員警勤務負擔過重。

李貴敏說，許多飼主關心的寵物保險問題，雖然政府畫了大餅，但不免讓人質疑，寵物市場產值如已達600億元，那寵物保險的規模有多大？錢從哪裡來？政府如何負擔？結果陳吉仲昨天才說，寵物保險只是醫療險，並非寵物的健保，並要民間開辦，保費由飼主自行負擔。

李貴敏說，至於政府可能負擔的部分，或收容所開放領養的動物醫療保險，以增加愛心收養誘因；目前大概1年編列約2000萬元，如果預算不足會再追加。相信大家都知道，貓狗看病比一般民眾看病還貴。

她也說，政府如果有心解決寵物棄養、保護及管理的問題，應規畫並完善相關配套措施，不要光以「寵物管理科」成立為名義，要員額、要預算；只想用美麗的口號虛晃一招，繼續把問題丟給老百姓。

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