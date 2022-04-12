為何建案標配總是烘碗機？網問「不能送洗碗機？」內行點出一關鍵

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文／陳盈蓉



通常購買新成屋或預售屋，建商都會有基本標配，像是衛浴空間就會有馬桶、面盆、淋浴等基本配備，而廚房通常也有三機標配「瓦斯爐、排油煙機、烘碗機」，但在靠北建商2.0，就有網友發文問：「為什麼建案許多都會配烘碗機？還不如配洗碗機」，引發廣大網友討論。

烘碗機vs.洗碗機 成本價格取決一切

原PO提問：「為什麼建案許多都會配烘碗機？？還不如配洗碗機甚至三機配上去更好，反正婚後都要裝」，網友立刻給出答案：「因為烘碗機便宜(萬元有找)」、「烘碗機比較便宜呀，哪有什麼理由」、「配洗碗機...建商售服做不完~」，這是因為廚具標配的三機價格落差很大，基本上建商會依據房價的高低，而選擇配備等級。

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烘碗機是收納空間？對矮子不友善？

正因為台灣的烘碗機多是懸掛式，大多都裝很高，此篇貼文下方也有網友反應，身高不夠很容易摔破碗盤，或者放個碗筷水就沿著手臂到腋下，對矮子非常不友善！不然就是不好用淪為純收納的空間，因此現在也有不少建商的建案是改提供標配洗碗機。

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購屋時若不想要烘碗機，留言網友也有提供其他方法：「反正配的都是爛貨，乾脆退掉，自己裝喜歡的」、「可以客變全部都不要」、「要加價換」、「很多高總價的都是給你提貨券，自己去廚具公司加錢討論整體規劃」，表示廚具配備上與建商仍保有一定的規劃彈性。

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建案標配熱門關鍵字 以廚房、衛浴最為大宗

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查(2021/10/13~2022/04/10)來看【建案標配】的熱門關鍵字，可以發現，民眾最在意的就是廚房和衛浴空間，尤其當建案原本配置的瓦斯爐、衛浴的馬桶、洗臉盆位置並不好時，民眾就會開始討論「客變」的可能性，另外像是「格局、空間」也是民眾積極討論的重點，還有台灣廚衛領導品牌櫻花「SAKURA」也有上榜，主因是商品較符合亞洲人使用，而且與建商多有配合，有不少建案標配都是直接選用櫻花「SAKURA」。

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