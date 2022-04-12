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馬勒卡最快今轉中颱！今明暖如夏、周四中部以北變天驟降8度

今明暖如夏、周四中部以北變天 馬勒卡最快今轉中颱

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
根據中央氣象局12日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，「馬勒卡」將於今日增強為「中度」颱風，範圍擴大；在關島西方海面繼續向北北西逐漸轉北，明(13)日起轉北北東、再轉東北，將在日本南方海面大迴轉。圖/氣象局提供
根據中央氣象局12日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，「馬勒卡」將於今日增強為「中度」颱風，範圍擴大；在關島西方海面繼續向北北西逐漸轉北，明(13)日起轉北北東、再轉東北，將在日本南方海面大迴轉。圖/氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，台灣附近雲層稀疏，東側沿岸有降水回波，台東南部及恆春半島東側有短暫降雨；馬祖有濃霧。截至4時53分，各地區平地最低氣溫，北部(基隆七堵區)19.0度，中部(南投中寮鄉)19.1度，南部(台南後壁區)19.3度，東部(花蓮壽豐鄉)19.1度。 

吳德榮說，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(12、13日)兩天西半部晴朗穩定、晨有局部霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天「暖如夏」、早晚涼，日夜溫差大。今天各區平地氣溫：北部19至32度，中部19至33度，南部19至33度，東部19至32度。 

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周四(14日)晨鋒面抵達，中部以北轉有陣雨或雷雨、氣溫劇降(白天高溫由周三的32度，下降至周四的24度)；下半天鋒面快速通過，降雨逐漸緩和；冷空氣南下，中部以北轉涼。周五、六(15、16日)受東北風影響，各地大多晴朗穩定，唯北海岸、北部山區及東半部雲量較多、偶有局部短暫降雨的機率；北略偏涼、南舒適，各地早晚微冷。 

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周(17)日各地晴朗穩定，午後中南部山區偶有零星降雨的機率；氣溫回升，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼。下周一(18日)微弱鋒面掠過，大氣不穩定度及降雨機率略提高，各地受影響的程度，模式調整中，需持續觀察。 

吳德榮也提到，根據中央氣象局12日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，「馬勒卡」將於今天增強為「中度」颱風，範圍擴大；在關島西方海面繼續向北北西逐漸轉北，明(13)日起轉北北東、再轉東北，將在日本南方海面大迴轉。輕颱「梅姬」在菲律賓中部，強度維持不了多久，其殘存環流將併入「馬勒卡」的大環流，兩者對台灣皆不具威脅。

吳德榮 馬勒卡 氣象局

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