碳費延後徵收惹議 環團：應拉高起徵費率並提碳稅規畫

碳費上路時程擬從2023年延到2024年，環團批評，感受不到政府減碳決心，更可能拖累2050年淨零目標，若確定延後徵收碳費，就應同步提出延宕已久的碳稅規畫，讓碳定價制度更完整；碳費起徵費率也應提高，才來得及在2030年跟上每公噸100美元的國際水準。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯表示，碳費延後徵收是立法延宕產生的問題，呼籲行政院盡快在四月送出草案，立法院也要在上半年審查完成，才能趕在下半年開始啟動子法建置工作；即使碳費上路時程延後，也應該要求企業在2023年提交溫室氣體管理計畫，透過行政手段要求公布內部碳定價，提早讓企業正視碳費議題。

趙家緯表示，無論台灣何時開始起徵碳費，碳定價費率都要想辦法在2030年達到100美元的目標值，才不會落後國際水準，既然碳費上路年度往後延，也代表起徵費率必須更高，至少在2026年歐盟正式實施碳關稅時，雙方不能落差太大。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，碳費徵收時程從2023年往後延一年，完全不符合蔡總統宣示的2050年淨零目標，導致溫管基金缺乏財源、難以完善氣候治理政策，感受不到政府決心，且現在連費率都提不出來，根本無法驅動業者投入減碳工作，不斷拖延也會讓外界疑慮更深。

林彥廷表示，碳費用途擬只用於企業而非回饋全民，根本是「左手出、右手進」，現在甚至還要延後徵收，令外界完全無法接受，如果確定要拖延，明年政府也應同步端上碳稅規畫，才能完善整體碳定價措施。