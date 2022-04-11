修法一拖再拖 碳費擬延到2024年才開徵

因應歐盟碳邊境調整機制，台灣規畫對每年排碳2.5萬公噸以上的「排碳大戶」徵收碳費，但溫室氣體減量及管理法修法草案仍卡在行政院，徵收對象及費率也不明朗，環保署長張子敬今天鬆口，盼今年完成立法、明年建立子法制度，擬於2024年開徵碳費。

張子敬今天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪表示，歐盟將在2026年徵收「碳關稅」，若台灣在此之前都沒有建立碳定價制度，將無法與歐盟談判貿易公平等相關問題；目前溫管法草案已在行政院，希望四月底送到立法院審查，若今年完成立法，明年就可建立子法制度，預計2024年、2025年開始徵收碳費，一定要趕在2026年前。

但張子敬去年十月在立法院經濟委員會表示，最快2023年就會訂定每公噸收取碳費的金額，並在同年開始課徵碳費，今天公布的徵收時程卻延後一年，明顯延宕。環團批評，可能拖累2050年淨零目標實施，若要延後也應同步端出碳稅機制，並調增碳費起徵費率才合理。

環保署環管處長蔡玲儀表示，現在正在努力修溫管法，若今年可以通過立法院，希望在一年內完成子法制度，計算時程確實約要2024年才能徵收碳費。

至於外界關心的費率，張子敬表示，還沒有訂定費率級距，但希望靈活一點，擬設計制度要求業者提出自主減量計畫，如果達成即可適用優惠費率，因為碳費不是財政手段而是經濟手段，要透過誘因鼓勵業者減碳，才是最大目標。

碳費實施是否可能導致成本轉嫁消費者甚至引發通膨？張子敬表示，收費對象會由大到小，也要考量民生、物價、通膨等因素，並且要達到有效減碳目標，不是單純說每公噸收一、兩百元的問題而已。

針對財政部至今沒有規畫碳稅時程表，張子敬表示，碳費較有針對性，只要排碳就要收費，且會專款專用於減碳技術及投資上，碳稅則是統收統支，「對產業來說就是跟我收錢、感覺更不舒服」，目前採取碳費先行，先建立機制推動減碳工作。