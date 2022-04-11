聽新聞
test
0:00 / 0:00
地牛翻身！21:47台灣南部海域規模5.2地震 屏東、台東3級
晚間21:47分台灣南部海域發生規模5.2地震，中央氣象局指出，地震深度26.2公里，震央在台東縣府南方，最大震度屏東、台東三級，至於高雄、屏東及台南七股都是一級。
台灣南部海域連兩震 規模5.2及5.0
【中央社／台北11日電】
根據交通部中央氣象局最新資訊，台灣南部海域今天晚間9時47分及49分分別發生芮氏規模5.2及5.0地震，最大震度屏東縣3級。
台東縣政府南方113.9公里（台灣南部海域）晚間9時47分發生芮氏規模5.2地震，地震深度26.2公里，最大震度屏東縣、台東縣3級。
2分鐘後台東縣政府南方138.3公里（台灣南部海域）發生芮氏規模5.0地震，地震深度23公里，最大震度屏東縣3級。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言