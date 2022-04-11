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台灣南部海域規模5.2地震 屏東、台東三級

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地牛翻身！21:47台灣南部海域規模5.2地震 屏東、台東3級

聯合報 / 記者陳智華╱即時報導
晚間21:47分台灣南部海域發生規模5.2地震，最大震度屏東、台東三級。圖／氣象局提供
晚間21:47分台灣南部海域發生規模5.2地震，最大震度屏東、台東三級。圖／氣象局提供

晚間21:47分台灣南部海域發生規模5.2地震，中央氣象局指出，地震深度26.2公里，震央在台東縣府南方，最大震度屏東、台東三級，至於高雄、屏東及台南七股都是一級。

台灣南部海域連兩震 規模5.2及5.0

【中央社／台北11日電】

根據交通部中央氣象局最新資訊，台灣南部海域今天晚間9時47分及49分分別發生芮氏規模5.2及5.0地震，最大震度屏東縣3級。

台東縣政府南方113.9公里（台灣南部海域）晚間9時47分發生芮氏規模5.2地震，地震深度26.2公里，最大震度屏東縣、台東縣3級。

2分鐘後台東縣政府南方138.3公里（台灣南部海域）發生芮氏規模5.0地震，地震深度23公里，最大震度屏東縣3級。

根據交通部中央氣象局最新資訊，台灣南部海域今天晚間9時49分發生芮氏規模5.0地震，地震深度23公里，最大震度屏東縣3級。 圖／翻攝自中央氣象局官網
根據交通部中央氣象局最新資訊，台灣南部海域今天晚間9時49分發生芮氏規模5.0地震，地震深度23公里，最大震度屏東縣3級。 圖／翻攝自中央氣象局官網

屏東 台東 地震

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