上消化道癌患者身陷給付沙漠 台大醫師為癌友請命

「上消化道癌目前可說是給付沙漠， 連標靶治療與化學治療都極度欠缺，更遑論新型免疫治療。」 台大醫院腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆表示，上消化道癌友食不下嚥，幾乎無生活品質，而抗癌又欠缺武器，「臨床上直視癌友的死亡，令人於心不忍。」

對於健保將胃癌排除於免疫療法給付範圍，梁逸歆表示，健保當局身負重任， 替國民健康把關， 完全能明白健保署之辛苦以及這個決定， 然而歐美國家後續更新的臨床研究，結果證實，在胃癌治療上，免疫療法依舊占有一席之地，因此能否與時俱進， 進而討論更新的治療方法，也能讓健保將錢花在更有效率的地方。

梁逸歆說，去年四月以前， 美國FDA原本共核准兩款免疫藥物可用於治療晚期胃癌，而美國FDA在四月專家會議討論後取消了其中一款免疫藥物對於胃癌的後線治療的適應症，但另一款免疫藥物仍獲得肯定，因應前述新的臨床試驗結果，擴大提前至一線，顯見新型免疫治療對晚期胃癌治療的重要性。

「人類進步的考驗，並不是能否給予富有的人更多，而是是否能給貧困的人足夠的資源」 梁逸歆引用美國羅斯福總統名言， 他認同健保署就有限的資源必須做出取捨，且需要讓更多的國民都能夠受到健保的照顧，然而由於上消化道癌友目前可治療之選擇非常欠缺。

「拜託，給我們甚麼藥物，只要能用都好！」梁逸歆為癌友請命，希望健保可以重新審視目前上消化道癌的給付困境，讓病友能多一些抗癌的武器。