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女嬰紅疹誤以為B肝疫苗副作用 就醫發現細菌感染

中央社 / 台中11日電

台中一名剛滿月女嬰，打完B型肝炎疫苗後全身出現紅疹，家長原以為是疫苗副作用，但4天後發高燒，到醫院檢查才發現，疑因細菌感染出現敗血症，抗生素治療後才恢復穩定。

烏日林新醫院今天發布新聞稿表示，女嬰當時到院時體溫38.7度，經檢查發現全身紅疹，醫師懷疑嚴重細菌感染造成皮膚病變，屬於敗血症前兆，經抽血檢查並以抗生素治療後，不到1天女嬰活動力與食慾恢復正常，且皮膚紅疹也成功消退。

烏日林新醫院過敏氣喘科主任暨小兒科醫師賴永清表示，B型肝炎疫苗是不活化疫苗，對寶寶、幼童、成人而言相當安全；女嬰經抽血發現並無過敏反應，但有發炎反應，且有正值早期全身性感染的敗血症症狀。

賴永清說明，新生兒各方面機能尚未發育完全，皮膚表層抵抗力遠低於一般人，經研判可能是金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌的感染，從皮膚進入後引起大片、多型性的暗紅皮膚疹子，女嬰經抗生素治療才能成功抑制，若是錯過黃金治療時機，恐會發生全身連鎖反應造成新生兒敗血症，導致組織壞死、器官衰竭甚至死亡。

賴永清指出，綠膿桿菌主要是飲用到污水、飛沫或傷口感染，當免疫力下降時，就有機會感染。小女嬰的父母表示，有可能是泡奶會先用熱水泡勻，再加入未煮沸消毒的礦泉水降溫；另外也習慣用烘碗機同時消毒奶瓶與大人碗盤，懷疑可能是這樣導致小女嬰細菌感染。

賴永清提醒，3個月以下的新生兒，只要發燒至38度，可能是細菌或病毒感染，一律都要盡快至小兒科就醫。

疫苗 敗血症

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