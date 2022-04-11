國家表演藝術中心首次董事會 三位藝術總監不意外續任

國家表演藝術中心第三屆董事會於 4 月 2 日成立後，今(11)日下午召開首次董事會，在場所有董事無異議通過所轄北中南三場館藝術總監由現任三位總監續任，以推動三座國家劇場、台灣表演團隊來達成國際化、代表性場館與團隊之目標。

國表藝表示，今日下午召開的國表藝中心董事會，會中對於所轄三座國家劇場—國家兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心藝術總監提聘案進行討論及確認。對於藝術總監的提聘，依據「國家表演藝術中心設置條例」所定，各場館藝術總監，由董事長提請董事會通過後聘任；藝術總監受董事會督導，綜理各場館業務，對外代表所屬場館。

本日會議由國表藝中心新任董事長高志尚提請董事會決議同意自 4 月 16 日起未來的四年期間，將由國家兩廳院劉怡汝、台中歌劇院邱瑗、衛武營國家藝文中心簡文彬等三位現任藝術總監繼續帶領經營團隊，持續共同為台灣表演藝術發展來做努力。董事會上，本提案經與會所有董事全體無異議通過，並授權董事長進行後續合約洽簽。