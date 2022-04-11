帕金森氏症問題不只是動作 便秘、睡眠障礙都是警訊

A先生在52歲那年走路明顯變慢，手無力，連從錢包拿錢、轉方向盤都很困難，後來確診帕金森氏症。確診後，A先生才回想起來，其實自己40多歲起就有嚴重便秘問題，睡夢中身體不自覺動作很多，還有嗅覺異常，跟太太去漁港竟完全聞不到漁產腐敗的氣味，原來這些都是帕金森氏症的早期症狀，若能及早就醫、定期追蹤，可更加掌握用藥先機。

根據健保統計，台灣2021年已有超過七萬人罹患「帕金森氏症」。台灣巴金森之父、神經科診所院長陸清松表示，當帕金森氏症病人出現動作障礙的時候，腦中黑質細胞已退化到少於一半了。台灣動作障礙學會提醒，如果10大早期症狀出現3個，或是有4到5個非典型症狀，都要提高警覺，應就醫請動作障礙科醫師評估，才能及早找出原因，接受適當治療。

陸清松表示，一般人常說的「帕金森氏症」，其實可以細分為「典型」和「非典型」兩大類。典型帕金森氏症又稱「帕金森病」，會先出現靜態顫抖、僵硬、動作慢等動作障礙症狀，而且都是單側先發病，這類病人佔8到9成，治療反應較佳。60歲以上每100人就有1人會罹患，80歲以上盛行率升至3到4%。

台灣動作障礙學會歸納10大症狀，如果有10項有3項，很可能就是罹患帕金森病，應盡快就醫檢查。這10大症狀包括，手放鬆時顫抖、走路時手不會擺動、站姿身體向前微彎、走路時一腳拖在後，步伐變小又常跌倒、懶洋洋做事沒動力、頸後或肩膀痛、刻意避開人、音調變小或沙啞、寫字變慢且字變小。

至於非典型病人，非動作的症狀，會比動作障礙更早出現。北醫大附設醫院神經內科主任葉篤學舉例說，最常見非典型症狀包括嗅覺喪失或異常、快速動眼期睡眠障礙、夢靨、情緒憂鬱、莫名腹漲、強烈便秘、肢體不寧症、夜間抽動症。A先生在睡夢中哈哈大笑，就是快速動眼期睡眠障礙的一種表現，有些人還會在夢中上演全武行，拳打腳踢。

陸清松建議，如果上述非典型症狀同時存在個4到5個，有10到20%的機會是罹患了帕金森氏症，應積極就醫，讓動作障礙科的醫師詳細評估。葉篤學表示，經過詳盡的檢查、釐清可能原因，才能進一步評估是否用藥。他建議民眾養成每次20到30分鐘、每周至少2到3次有氧運動習慣。有氧運動可有效促進腦部血液循環，幫助神經細胞獲得營養因子，可達到減緩退化之效。