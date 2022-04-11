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多辦聯誼有助結婚率？學者認為不婚不生原因還有這些

聯合報 / 記者陳弘逸林巧璉／高雄即時報導
台灣生育率持續走低，為鼓勵生育，高雄推出生育、月嫂、托育等補助。本報資料照片
台灣生育率持續走低，為鼓勵生育，高雄推出生育、月嫂、托育等補助。本報資料照片

台灣生育率持續走低，為鼓勵生育，高雄推出生育、月嫂、托育等補助，但仍有許多人選擇不婚、不生。高雄市議員郭建盟今質詢指，補助易造成假性社會遷移，建議應加強聯誼提高成家機會，才能帶動生育率。對此，學者抱持不同看法，認為結婚率低，未必與沒機會認識異性有關，須從不同面向來正視生育率低迷問題。

台灣結婚率不高，進而影響生育率，能否透過多辦聯誼刺激結婚來解決，高雄大學資訊管理學系副教授、社會網絡創新中心主任楊書成認為，台灣人不婚未必與沒機會認識異性有關，而是整體經濟、價值觀改變，才會形成不婚、不生社會氛圍。

楊書成說，從經濟角度來看，許多年輕人會思考扶養孩子這件人生大事意義，甚至認為不如自己好好過生活。

楊書成認為，政府針對生育補助，應從短期轉變為長期考量，建議結合各項社會福利政策，例如社會住宅等，幫助青年勇敢成家，讓他們看見未來願景，才有機會提升生育意願；反觀若是短期補助，讓經濟弱勢為補助而生育，反而會帶來其他社會負擔。

不婚與生育下降是全球趨勢，楊書成觀察，除了不生族群，想生卻生不出來人，在台灣並非少數，但鮮少人關注這問題，現代人工作壓力大，導致生育困難等，不孕族群也愈來愈多。

不少歐美國家會藉由放寬移民政策來衝高生育率，楊坦言，要效法國外做法或改變社會價值觀來提升生育率，短期來看都非易事。

生育補助 結婚

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